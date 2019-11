Schandfleck am Bahnhof in Eilenburg Ost bleibt

Eilenburg

Der Stadtausschuss in Eilenburg hat die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Stadtteil Ost auf den Weg gebracht. Die Delta-Planungsgesellschaft, ein Unternehmen aus Delitzsch, das unter anderem auf Straßen-, Tiefbau- und Landschaftsplanung spezialisiert ist, hat den Auftrag für die Konzeption einer Park- und Ride-Anlage bekommen. Der Beschluss fiel einstimmig, das Vorhaben warf dennoch Fragen auf.

Was wird aus Bahnhofsgebäude ?

Stadträtin Christiane Prochnow ( Die Linke) wollte wissen, ob es Überlegungen gebe, auch das Bahnhofsgebäude in die Planungen einzubeziehen. Sinn würde dies angesichts des desolaten Zustandes durchaus machen, zumal der Bahnreisende, sobald er aus Zug oder S-Bahn steigt, erstmal keinen guten Eindruck von Eilenburg bekommt. An dem Gebäude ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht wirklich etwas gemacht worden.

Doch für das Anliegen von Stadträtin Prochnow gab es seitens der Stadtverwaltung keine positiven Nachrichten. Das Bahnhofsgebäude sei in den Planungen „nicht drin“, erklärte der Bauverantwortliche im Rathaus Philipp Zakrzewski. „Es ist auch nicht erforderlich, das Gebäude einzubinden. Es geht nur um die Flächengestaltung. Wenn wir es einbinden wollen, wäre das ein zusätzliches Thema.“

Ordnung in der Ostbahnhofstraße

Dabei hat die Stadt Eilenburg gar keinen Zugriff auf das Objekt, denn wie Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagte, befindet es sich in Privateigentum. Der Deutschen Bahn gehört es schon seit langem nicht mehr. Scheler hält aber die Gestaltung des Umfeldes erstmal primär„für erforderlich“, weil dort jeden Tag Pendler ihre Autos und Fahrräder abstellen, um mit der S-Bahn weiterzufahren – und dies ist mitunter problematisch. Denn auf dem Bahnhofsvorplatz geht es seit Jahren beengt zu. Oftmals ist es Glückssache, einen Pkw-Stellplatz zu bekommen. Auch der Unterstand für Fahrräder ist in die Jahre gekommen. Dort Ordnung reinzubringen, wird jetzt Aufgabe des Delitzscher Planungsbüros, das seit 1992 am Markt ist und umfangreiche Erfahrungen mitbringt.

Idee: Verlegung der Bushaltestelle

Jens Küster schlug in seiner Funktion als sachkundiger Einwohner vor, in gleichem Atemzug die Bushaltestelle in der Hartmannstraße in die Ostbahnhofstraße zu verlegen. Besonders für fußläufig eingeschränkte Menschen würde dies kurze Wege und damit eine Erleichterung bedeuten. Laut Scheler sei dies zwar bislang nicht vorgesehen, „aber der Gedanke ist gut“, so das Stadtoberhaupt.

Für die Planungsarbeiten wird die Stadt rund 31 000 Euro ausgeben, bekommt das Vorhaben aber zu 100 Prozent gefördert. Ergebnisse wird es dann im nächsten Jahr geben.

Auch darum ging es im Stadtausschuss Archiv zieht um: Das Zwischenarchiv der Stadt Eilenburg, das sich in der Schreckerstraße 30 befindet, zieht in die städtische Immobilie in der Dr.-Belian-Straße, aus der die Bibliothek auszieht. Der Umzug soll Anfang Januar über die Bühne gehen und kostet 9400 Euro. Die Stadt hatte drei Angebote von Unternehmen eingeholt, eine Leipziger Firma hat den Zuschlag bekommen. Das Gebäude in der Schreckerstraße wird danach verkauft. Nach Angaben der Verwaltung gibt es bereits einen potenziellen Käufer. Aus dem Gebäude werden Wohnungen. Feuerwerke: Ob der Stadt Anträge zur Genehmigung von Feuerwerken vorliegen, wollte Stadträtin Christiane Prochnow ( Die Linke) wissen. Ihren Angaben zufolge habe es zuletzt vermehrt Feuerwerke im Bereich der Dance Hall in der Wurzener Straße gegeben. Dies sei „eine Belastung für Hunde und Anwohner“. Laut Stadt müssen private Feuerwerke vom Landratsamt genehmigt werden. Die Kommune will das jetzt prüfen.

Von Nico Fliegner