Die Rolle als Meeresbiologin Carla Dux in der TV-Serie „Hallo Robbie“ hat Karina Kraushaar in den 2000er-Jahren bekannt gemacht. Viele Filme und weitere Serien folgten. Doch dann wurde es immer stiller um die Schauspielerin, die in Eilenburg aufwuchs. 2015 starb sie mit nur 43 Jahren. Die Familie erinnert an sie.