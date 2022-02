Scheune brennt in Langenreichenbach

Langenreichenbach

Aus bisher ungeklärter Ursachen kam es am späten Mittwochabend zum Vollbrand einer Scheune. Sie stand auf einem Grundstück wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt. Die eingesetzten Feuerwehren bekämpften den Brand erfolgreich und konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Verletzt wurde niemand.

An der Scheune, die ehemals als Garage genutzt wurde, entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden konnte. Das Gebäude war komplett in sich zusammengefallen. Die Brandursachenermittlung hat begonnen und wird in den nächsten Tagen fortgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz