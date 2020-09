Lothar Stache (60) ist der neue Pächter des Landgasthofes in Wöllnau. Er will Ende des Jahres die Gaststätte wiedereröffnen und hat schon ambitionierte Pläne: Mit Schlachtefesten und Eisbein satt will er bei den Gästen punkten. Was er noch vor hat, erzählte er beim Besuch in Wöllnau.