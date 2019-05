Hohenprießnitz

„Wir feiern unseren runden Geburtstag und dazu sind alle Freunde der Musik herzlich eingeladen“, freut sich Katrin Rudolph aus Hohenprießnitz. Wie die Vereinsvorsitzende verrät, geht am 4. Mai – jedenfalls musikalisch gesehen – so richtig die Post ab, denn der Schlosschor Hohenprießnitz feiert an der Heimatscheune seinen 30. Geburtstag. Beginn ist 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zum Jubiläumskonzert sind nicht nur die Sängerinnen und Sänger aus dem Muldedorf zu erleben. „Wir haben singende Gäste aus Herzberg, Roßlau und Löbnitz mit dabei“, so die 40-Jährige. Das sind der Männergesangverein 1860 Löbnitz, der Männerchor Roßlau und der gemischte Chor „pro musica“ aus Herzberg. Da erlebt das Publikum während des fast zweistündigen Programms ein wahres Feuerwerk an Darbietungen, denn jeder Klangkörper hat einen besonderen Charakter und sein eigenes Repertoire.

Die beiden Jüngsten im Schlosschor: Danilo Rudolph (15) und Anna-Lena Rothe (16). Quelle: Heike Nyari

Viele Helfer

Ein Dank richtet sich jedoch nicht nur an die mitwirkenden Chöre, sondern auch an die ortsansässigen Mitglieder der Landfrauengruppe, der Freiwilligen Feuerwehr und des Heimatvereins, die das heutige Jubiläumskonzert von allen Seiten her absichern und unterstützen, so dass sich die Chormitglieder ganz auf ihr Programm konzentrieren können. Es erklingen beispielsweise Lieder, die den Frühling und den Wonnemonat Mai begrüßen, und der Gast kann sich über Volkslieder, Evergreens, Oldies und auf einige moderne Songs freuen. Ihn erwartet jedoch nicht nur reichlich Musikgenuss, sondern auch allerhand Kulinarisches und anschließend ein geselliges Beisammensein.

Der Chor wurde 1989 gegründet. Susanne Gallwas arbeitete seinerzeit am Hohenprießnitzer Institut für Heimerzieherausbildung als Musiklehrerin und leitete den dortigen Studentenchor. Doch auch einige Einwohner des Muldedorfes verspürten Lust und Laune, sich in ihrer Freizeit singender Weise zu engagieren. Also trat man Anfang 1989 an Susanne Gallwas heran und bat sie um Unterstützung. „Hurra, es funktionierte“, erinnert sich Marina Keller, die zu den damals 17 Gründungsmitgliedern des Chores zählte. Am 7. April kam es zu einem ersten Treffen zwischen der Lehrerin und interessierten Hohenprießnitzern – und dieser Tag ging als offizielles Gründungsdatum in die Chorgeschichte ein.

Erster öffentlicher Auftritt

Noch im Gründungsjahr gab es im Herbst einen kleinen ersten öffentlichen Auftritt und im Frühling 1990 stand der junge Chor bereits beim Kreissängertreffen in Laußig auf der großen Bühne. „Bei diesem Event lernten wir den Löbnitzer Männergesangverein kennen, mit dem uns bis heute eine enge Freundschaft verbindet“, erzählt Marina Keller. Diese Freundschaft äußert sich in gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Auftritten bei Jubiläen und anderen Höhepunkten. Dass sich die Löbnitzer also am heutigen Samstag in Hohenprießnitz blicken lassen, versteht sich von selbst.

Nicht selbstverständlich hingegen ist eine konstante Mitgliederstärke, denn viele Chöre haben Nachwuchssorgen. Die Mitgliederstärke des Schlosschores Hohenprießnitz bewegte sich in den zurückliegenden drei Jahrzehnten im Schnitt immer zwischen 20 bis 25 Männer und Frauen. Die zurzeit 25 aktiven Sängerinnen und Sänger haben übrigens noch einen weiteren Grund, sich zu freuen. Nachdem sie im vergangenen Jahr monatelang händeringend einen neuen Chorleiter suchten, schneite ihnen im Herbst Helmut Werler aus Leipzig ins Haus.

Unverwechselbares Profil

Die erste Chorleiterin war, wie anfangs erwähnt, Susanne Gallwas. Sie dirigierte die Sängerinnen und Sänger bis 2003 – und in den 14 Jahren gelang es ihr, den Chor nicht nur hervorragend zu führen, sondern ihm auch ein unverwechselbares Profil zu verleihen und ihn auf ein hohes Niveau zu heben. Das Mischungsverhältnis innerhalb des Chores – also Männer und Frauen sowie Jung und Alt – wirkte sich immer gut auf die Qualität aus. „Es ist jedoch immer sehr schade, wenn uns junge Menschen durch Lehrausbildung oder Studium wieder verlassen müssen“, bedauert Helma Rudolph. Dem Chor kommt außerdem zugute, dass er bekannte und eher unbekannte Lieder sowie deutsche und einige fremdsprachige Lieder europäischer Nachbarn im Repertoire bereit hält. Drei bis vier Auftritte gibt es im Jahr. Das traditionelle Herbstkonzert findet im Bürgerbegegnungsraum statt und das Weihnachtskonzert füllt die Reihen der Hohenprießnitzer Kirche.

2003 übernahm Chormitglied Marina Keller, die als Musiklehrerin an der Mockrehnaer Schule arbeitet, den Taktstock, mit dem Ziel, das hohe Niveau mit dem anspruchsvollen Repertoire zu halten. Zwei Jahre lang war Gisela Stüwen die musikalische Leiterin, bis sie zum großen Bedauern der singenden Freunde ihrer großen Liebe folgte und Hohenprießnitz wieder verließ. Mit der studierten Musikpädagogin wehte dann noch einmal frischer Wind durch die Chorreihen, weil moderneres Liedgut Einzug hielt, welches das Repertoire erweiterte. Nach ihr konnte noch einmal Susanne Gallwas einspringen, bis sich 2018 Helmut Werler aus Leipzig bei ihnen meldete. Der 69-Jährige leitet noch zwei weitere Chöre in der Messestadt.

Jüngste Mitstreiter

Der Schlosschor ist nicht nur stimmenmäßig, sondern auch altersmäßig gut gemischt. „Unsere jüngsten Mitstreiter sind Danilo Rudolph (15) und Anna-Lena Rothe (16), die den Altersdurchschnitt des Gesangvereins mächtig nach unten drücken“, freut sich Marina Keller. Die beiden Teenager sind durch ihre Eltern beziehungsweise Großeltern mit der Musik und dem Chor aufgewachsen. Schon als Kinder standen Anna-Lena und Danilo auf der Bühne, wenn sie beispielsweise das Weihnachtsprogramm moderierten. Danilo ist übrigens der Enkelsohn von Helma Rudolph (62), die zu den Sängerinnen der ersten Stunde zählt. Katrin Rudolph (40), die den Vereinsvorsitz innehat, ist seine Mutter.

Die Proben beginnen jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Bürgerbegegnungsraum im Obergeschoss des Schulgebäudes. Wer gern singt, kann jederzeit unverbindlich vorbeischauen und sich ein Bild vom Vereinsleben machen. Das besteht nämlich nicht nur aus Singen, denn Ausflüge und geselliges Beisammensein stehen ebenfalls auf dem Jahresprogramm. „Im vergangenen Jahr unternahmen wir eine Kahnfahrt im Spreewald“, erzählt Katrin Rudolph. Und 2017 war, wie Chorfreundin Claudia Wittenbecher hinzufügt, der Gesundbrunnen in der Dübener Heide das Ziel einer kleinen Reise. Die Sängerinnen und Sänger stiegen auch schon hinab in die Eilenburger Burgkeller und schipperten mit der MS Vineta auf dem Großen Goitzschesee bei Bitterfeld. Natürlich darf auch eine Weihnachtsfeier nicht fehlen, kennzeichnet sie doch den krönenden Abschluss eines jeden musikalischen Kalenderjahres.

Von Heike Nyari