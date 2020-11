Schlosspark Hohenprießnitz: Gestaltung sorgt für Ärger

Hohenprießnitz

Das mit Millionenaufwand sanierte Schloss Hohenprießnitz hat sich, auch wenn in diesem Jahr viele Konzerte, Feiern und auch der Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt werden mussten, längst zu einem Anziehungspunkt entwickelt. Dennoch gibt es offensichtlich auch Misstöne. Insbesondere wie das Schlossumfeld gestaltet wurde, stört den in der Nähe des Schlosses wohnenden Karl-Friedrich Beitz.

„Kunstgärtner Schoch würde sich im Grabe umdrehen“

Seine Kritik zielt insbesondere auf den Schlosshang, der vom Eingangstor her gesehen hinter dem Schloss liegt. Er schreibt: „Der Schlosshang ist Teil des englischen Landschaftsparkes, den der Kunstgärtner Johann George Gottlieb Schoch im 18. Jahrhundert angelegt hat.“

Schoch, der auch den inzwischen ins Weltkulturerbe aufgenommenen Park in Wörlitz mitgestaltete, habe in Hohenprießnitz „nie Terrassen, Putten, Löwen, Springbrunnen, Teekäfige aus Eisen, Sitzgruppen, weiße Fantasiefiguren aus Beton und schon gar keine Koniferen vorgesehen“. Das widerspreche den Gestaltungsabsichten des englischen Landschaftsparkes. Karl-Friedrich Beitz schlussfolgert: „ Schoch würde sich im Grabe umdrehen."

Schlossherr sieht das Ganze als Bereicherung

Die LVZ konfrontierte mit diesen Aussagen sowohl den Schlossherren als auch die untere Denkmalschutzbehörde. Schlosseigentümer Konrad Obermüller äußert sich kurz und knapp. Er sieht die im Privatbereich befindlichen, aber von außen einsehbaren Terrassen nach wie vor „als deutliche Bereicherung des Schlossumfeldes“. Er erwähnt aber auch, dass man mit den Behörden im Dialog stehe.

Landratsamt lobt und kritisiert zugleich

Das bestätigt die untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt. Sachgebietsleiter Jürgen Liebau hebt in seiner Antwort hervor, dass der jetzige Schlosseigentümer hohe Verdienste bei der Sanierung des Schlosses hat. „Es befindet sich nach Jahren der Unsicherheit nun in einem baulich sehr guten Zustand. Ebenso wurden lobenswerte Wegebau- und Pflegearbeiten im Park durchgeführt. Nicht minder anerkennenswert sind die vielfältigen Veranstaltungen im Schloss, die sich hoher Beliebtheit erfreuen.“

Genehmigung liegt nicht vor

Dieser Stich zeigt, wie das Schloss mit Schlosshang Anfang des 19. Jahrhunderts aussah. Quelle: Repro Beitz

Dennoch stellt er fest, dass der Schlosspark, der mehrere Umgestaltungsphasen erlebt hat, mit seiner Gestaltung nach dem Vorbild englischer Landschaftsgärten bekannt wurde. Jürgen Liebau: „Dessen Gestaltungsprinzip waren nicht mehr die im Barock angelegten geometrischen Strukturen, sondern naturnahe Landschaftselemente, geschwungene Wegeführungen und so weiter. Idealerweise bewegte man sich innerhalb eines Landschaftsgemäldes.“ So sei die von Gehölzen gerahmte und sich vom Schloss zum Teich schwingende Wiese bewusstes Gestaltungsprinzip und auch in historischen Abbildungen mit Blick zum Schloss überliefert, beispielsweise in der Sammlung Duncker 1860.

Er zieht das Fazit: „Die in diesem Jahr entstandene Treppenanlage mit Brunnen, rahmenden Skulpturen und Pavillons zwischen Schloss und Schlossteich ist dem Charakter des Landschaftsgartens fremd. Auch lag keine Genehmigung für deren Errichtung vor.“

Verwaltungsverfahren läuft noch

Wie es jetzt weiter geht, ist offen. Doch offensichtlich sieht man im Landratsamt Klärungsbedarf. Denn das Schreiben endet mit dem Hinweis, dass wegen eines laufenden Verwaltungsverfahrens derzeit keine weiteren detaillierteren Auskünfte gegeben werden können.

Von Ilka Fischer