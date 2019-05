Eilenburg/Leipzig

Der Prozess gegen Reiner B. vor dem Leipziger Landgericht geht in die Endphase. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hielten am Dienstagnachmittag ihre Schlussvorträge. Kurzfristig und ebenso überraschend fasste die zweite Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms den Beschluss, während der Plädoyers die Öffentlichkeit auszuschließen. Der Vorsitzende begründete den Schritt damit, dass während der bisherigen sieben Verhandlungstage auch Dinge nicht öffentlich zur Sprache kamen. Diese Details könnten in den Vorträgen von Staatsanwältin Ingrid Schmitz und Rechtsanwalt Andreas Boine eine Rolle spielen und wiederholt werden. Reiner B.(33) wird sexueller Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern vorgeworfen. Eine Tat soll in Eilenburg stattgefunden haben.

Zerschlagene Hoffnungen

Gleich zu Beginn des siebten Verhandlungstages zerschlug sich die Hoffnung des Angeklagten, noch einen Entlastungszeugen auftreten zu lassen. Wie die Verteidigung zum Antrag der Anhörung bemerkte, könne der Zeuge darüber Auskunft geben, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt einer Tat gar nicht dort aufgehalten habe, wo es eine Geschädigte der Polizei und dem Gericht hat glauben machen wollen, hieß es. Die Verteidigung verfolgte damit erneut das Ziel, die Glaubwürdigkeit der Geschädigten (damals 15 Jahre alt) infrage zu stellen. Tatsächlich hatte sie sich bei ihren Befragungen in Widersprüche verstrickt.

Der Zeuge konnte sich allerdings nicht daran erinnern, dass sich Reiner B. an jenem Tag in seiner Werkstatt aufgehalten habe. „Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er bei mir war. Dazu ist es zu lange her“, erklärte der Zeuge. Der Tattag war der 24. Mai 2018.

Vor der Aussage hatte Richter Michael Dahms den Zeugen auf die Pflicht der wahrheitsgetreuen Beantwortung der Fragen hingewiesen. Nach nur wenigen Minuten konnte der Zeuge den Saal wieder verlassen. Die Enttäuschung der Verteidigung war nicht zu übersehen.

Prozess in Dessau-Roßlau

Am Ende der Beweisaufnahme griff der Vorsitzende Richter nochmals in die Akten und las öffentlich aus ihnen vor. Unter anderem aus dem Urteil des Amtsgerichtes Wittenberg. Das hatte Reiner B. zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er eine 13-Jährige zum Oralsex in seinem Auto zwingen wollte. Den Kontakt hatte er damals, wie auch im aktuellen Fall, über eine Internet-Kontaktbörse hergestellt.

Gegen das Urteil war Reiner B. in Berufung gegangen. Das Landgericht Dessau-Roßlau verurteilte ihn letztlich zu einem Jahr und sieben Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Begründet wurde diese Entscheidung mit einer positiven Sozialprognose für Reiner B. Er sei zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehung gewesen und auch ein Jobangebot habe er in der Tasche. Zudem sei es ein „minderschwerer Fall“ gewesen. Eine fünfmonatige Untersuchungshaft hätte Reiner B. zudem geläutert. Er habe entsprechende Schlussfolgerungen für sich gezogen, hieß es sinngemäß in der Begründung.

Zwei Urteile nicht rechtskräftig

Dieses Urteil vom Landgericht Dessau-Roßlau ist rechtskräftig. Zwei weitere allerdings nicht. Das Amtsgericht Meißen hatte Reiner B. 2016 wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften in 52 Fällen zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Und das Amtsgericht Dresden verurteilte ihn 2015 wegen sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. In beiden Fällen ist der Angeklagte in die Berufung gegangen, hat gegen die Urteile Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung steht noch aus.

Zunächst konnte die Verteidigung die Aufzählung der Vorstrafen und der noch ausstehenden Urteile nicht einordnen und fragte nach. Für den Vorsitzenden Richter schien die Mitteilung jedoch insofern wichtig, weil sie auf die zu erwartende Strafe durchaus Einfluss hätten. Die dreijährige Bewährungszeit für die rechtskräftige Strafe des Landgerichts Dessau-Roßlau ist allerdings abgelaufen. So lässt sich das Urteil nur noch bedingt einbeziehen.

Reiner B. musste bislang wegen keiner seiner vermeintlichen Taten eine Freiheitsstrafe absitzen. Allerdings verbrachte er bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft.

Von Diemo Wolf