Schmetterlingswiese – ein Paradies für Insekten mitten in Eilenburg

Eilenburg

Es riecht nach nassem Gras, leise Tropfen fallen vereinzelt auf grüne Blätter, ein grauer Wolkenschleier verhängt die Sonne. Auch im Juni ist das Sommerwetter beim Besuch einer Schmetterlingswiese nicht vorprogrammiert. Sophie von Eichborn vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen lässt sich durch so ein bisschen Sommerregen aber nicht davon abhalten, die Schmetterlingswiese im Stadtpark Eilenburg zu begutachten.

Weniger mähen, mehr erblühen lassen

Aber was genau ist überhaupt eine Schmetterlingswiese? Eine Schmetterlings- oder eine Blühwiese wird seltener gemäht als normale Grünflächen. Das Gras steht also höher und Blumen kommen zur Blüte. Dabei unterscheiden sich die Wiesen je nach ihrer Bewirtschaftungsgeschichte, dem Standort und den Lichtverhältnissen in ihrer Zusammensetzung Eine große Vielfalt ist dabei am besten, denn der Zweck der Wiese ist es, möglichst vielen verschiedenen Faltern, Raupen oder Schwebfliegen einen Lebensraum und Nahrung durch Blütennektar zu bieten.

Anzeige

Die Wiese soll sich nicht verbuschen

„Es gibt einen gewissen Zwiespalt bei diesen Blühwiesen: Man darf nicht zu oft mähen, um die Insekten nicht zu stören, aber gleichzeitig ist die Mahd wichtig, um die offene Wiese zu erhalten“, erklärt Eichborn. Andernfalls würde sich die Wiese langsam verbuschen und schließlich in einen Wald verwandeln.

Weitere LVZ+ Artikel

Dafür gibt es seit 2015 das Projekt „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“. Auf der dazugehörigen Website schmetterlingswiesen.de werden alle Blühwiesen, die beim Projekt teilnehmen, katalogisiert. Sophie von Eichborn betreut unter anderem die Wiese mit der Nummer 67, im Stadtpark Eilenburg.

Ohne Bienen keine Äpfel

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um dem Insektensterben entgegenzuwirken und konzentriert sich vor allem auf die Schmetterlinge. Aber nicht nur die Falter profitieren von diesen Wiesen, natürlich auch die Bienen und Hummeln, deren Bestäubungsleistung Sophie von Eichborn betont. „Wenn keine Bienen da sind, die unsere Apfelblüten bestäuben, dann können wir auch keine Äpfel ernten. So einfach ist das.“

Langsam, mit wachsamem Blick bewegt sie sich über die Wiese, benennt ein paar der Pflanzen, die sie entdeckt. „Das hier ist Sauerampfer, den kann man essen – zum Beispiel im Salat.“ Ist sich Eichborn bei der Bestimmung einer Pflanzenart mal nicht sicher, zückt sie ihr Smartphone, scannt die Pflanze – und die App Flora Incognita gibt ihr die Antwort.

Grundschulklassen auf Insektenfang

Um eine bestimmte Falterart zu bestimmen, hilft ihr die Seite insekten-sachsen.de.

Der Landschaftspflegeverband gestaltet immer wieder Schmetterlingsbesuche mit Grundschulklassen, die sich mit dem Thema Wiese auseinandersetzen. „Da statten wir die Schüler mit einem Kescher aus und sie können Insekten fangen und anschließend mit einer Becherlupe beobachten“, erklärt Eichborn. Was ihr bei dieser Gelegenheit immer wieder auffällt: „Kinder besitzen noch nicht diese angelernte Ästhetik. Für sie ist eine vermeintlich unordentliche Blühwiese einfach schön, so wie sie ist.“ Viele Erwachsene müssten sich erst wieder an dieses natürliche Bild einer Wiese gewöhnen, wieder erlernen, die Schönheit in den kreuz und quer wachsenden Wildblumen zu sehen. Auf der Schmetterlingswiese im Stadtpark steht Giersch neben Sauerampfer, violette Glockenblumen neben dem Rotklee, Spitzwegerich neben Johanniskraut.

Neue Schmetterlingswiese am Biedermeierstrand

Die Wiese mit der Nummer 373 ist neu dazugekommen und liegt Sophie von Eichborn auch am Herzen: Sie liegt am Schladitzer See, zwischen dem Parkplatz und dem Biedermeierstrand. Am Freitag ist Sophie von Eichborn mit einem Infostand des Projekts von 14 bis 18 Uhr vor Ort, um allen Interessierten Rede und Antwort zu stehen. Am 19. Juni ist nämlich der Tag der Offenen Schmetterlingswiese. „Dort werden wir verschiedene Schmetterlingsarten vorstellen.“ Die Wiese wurde mit regional zertifiziertem Saatgut eingesät – denn bestimmte Insekten reagieren sensibel auf bestimmtes Saatgut. Da sei es am besten, regionales Saatgut zu verwenden.

Und wenn einmal alles schön gewachsen ist und gemäht werden soll? Mähen ja, aber bitte nicht alles. „Das partielle Mähen ist essenziell für die Schmetterlingswiesen.“ So können sich überlebende Insekten auf eine Wieseninsel retten und die Blumen blühen dort weiter, während der Rest der Fläche nachwächst.

400 Wiesen gegen das Insektensterben

„ Eilenburg war sehr früh beim Projekt dabei. Das erkennt man auch an der relativ niedrigen Nummer der Wiese im Stadtpark: 67“, sagt Eichborn und zeigt auf das Schild, das die Wiese als Schmetterlingswiese ausweist. Dass in diesen fünf Jahren einige Wiesen dazugekommen sind, zeigt die Nummer vom Biedermeierstrand: Mit über 400 Wiesen kämpft Sachsen also schon gegen das Insektensterben. Und je mehr Wiesen dazukommen, desto besser: „Je kleinmaschiger das Netz, desto höher die Chance, dass verschiedene Falterarten auf andere Wiesen wechseln und sich weiterverbreiten.“

Allein in und um Eilenburg markieren zehn Schmetterlingspunkte auf der interaktiven Karte des Puppenstubenprojekts Blühwiesen: Neben dem Stadtpark flattern noch in der Beethovenstraße, in der Rosa-Luxemburg-Straße und auch am Landratsamt fröhlich die Falter von Blüte zu Blüte. Mitmachen kann jeder, der ein Stück Wiese sein eigen nennt: Also auch Privatpersonen, die in ihrem Garten einen Teil zur Schmetterlingswiese werden lassen wollen.

Echte Rarität: Wegerich-Scheckenfalter

Bad Düben kann beispielsweise drei Wiesen vorweisen: in der Schmiedeberger Straße, der nördlichen Schmiedeberger Straße und Am Lauch. In Delitzsch summt und brummt es an elf Punkten, unter anderem am Tiergarten und an der Stadtpark-Dreiecksfläche.

Eichborns Lieblingsfalterart? Der Schwalbenschwanz. „Der ist einfach so prächtig“, sagt sie. Und mit etwas Glück findet man auf der Schmetterlingswiese im Stadtpark vielleicht sogar den Wegerich-Scheckenfalter: Diese Rarität hatte Matthias Nuß, Leiter der Sektion Lepidoptera (Schmetterlinge) im Senckenberg-Museum für Tierkunde, im vergangenen Jahr entdeckt. Er ist fast ausschließlich in Nordsachsen zu finden und eine echte Rarität.

Von Katharina Stork