Schmierereien an Sporthalle in Jesewitz bleiben

Die mit Graffiti beschmierte Sporthalle in Jesewitz wird in diesem Zustand bleiben. Das wurde auf der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Grund sind die erheblichen Kosten für eine Reinigung beziehungsweise Neugestaltung der Fassade.

Angebote zu teuer

Die Gemeindeverwaltung hatte dazu Angebote eingeholt. So will ein Verein, der Gebäude und Mauern mit Kunst-Graffiti gestaltet, zwischen 7270 und 15 280 Euro (mit Versiegelung) haben. Die Wand einfach neu streichen, würde zwischen 3200 und 3500 Euro kosten, so das Ergebnis weiterer Angebote von Malerfirmen. Das ist zwar günstiger, aber in diesem Fall liefe die Gemeinde erneut Gefahr, dass die Fassade beschmiert wird.

Was war passiert?

Die Sporthalle war im Oktober mutmaßlich in den Fokus von Sympathisanten des Fußballclubs BSG Chemie Leipzig geraten. Sie bildeten die Großbuchstaben „BSG“ ab, an der oberen Seite der Turnhalle steht in großen Lettern „Chemie“. Die Gemeinde erstattete daraufhin Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

