Schneemehl ist großes Problem auf Eilenburgs Straßen

Eilenburg

Wer bei Bäcker Schwarze in der Torgauer Straße in Eilenburg rechts in die Kleine Mauerstraße einbiegen will, muss derzeit besonders aufpassen: Unmengen von Schneemehl liegen auf der Straße bis zur Wäscherei Wagner. Das Auto eines Pflegedienstes hatte dort am Donnerstagmorgen große Schwierigkeiten, in der Spur zu bleiben – das Fahrzeug im Gegenverkehr ebenso. Es fehlten nur ein paar Zentimeter – und beide Autos hätten sich berührt.

Nebenstraßen in schlechtem Zustand

Kein Einzelfall derzeit in Eilenburg. Auch am vierten Tag nach dem heftigen Schneefall gibt es Probleme in der Stadt. Nebenstraßen sind in einem schlechten Zustand, Schneemehl bildete sich und erschwert ein Durchkommen.

Nach Angaben von Katharina Eidner von der Stadtverwaltung werden derzeit noch vorrangig Straßen der sogenannten Dringlichkeitsstufe eins und zwei beräumt – also zum Beispiel Hauptstraßen. Die Beräumung der Straßen der Dringlichkeitsstufe drei soll derweil in den nächsten Tagen erfolgen – vorausgesetzt, es fällt kein neuer Schnee.

Der erneute Wintereinbruch vorigen Sonntag hatte dem Flachland viel Schnee beschert und stellt den Eilenburger Winterdienst auch jetzt noch vor große Herausforderungen. „Zur Zeit erfolgt die Beräumung und Abfahrt der Schneemassen aus dem Bereich der Bushaltestellen sowie aus einzelnen kritischen oder engen Straßenbereichen wie in der Puschkinstraße“, so Eidner weiter.

Die Innenstadt von Eilenburg ist am Dienstagmorgen zeitweise für den Verkehr gesperrt gewesen. Mit Radladern hat die Remondis Eilenburg GmbH die Schneemassen links und rechts der Straße auf Lkw verladen und Richtung Kastanienallee abtransportiert. Quelle: Nico Fliegner

Per Lkw wird der Schnee in die Kastanienallee gebracht. Dies soll im Laufe des Donnerstags beendet werden. „Der Abtransport von Schneemassen wird nur auf das Nötigste begrenzt. Sollten irgendwelche Problempunkte der Stadtverwaltung weiterhin gemeldet werden, können auch in den nächsten Tagen noch vereinzelte Transporte erfolgen“, so Eidner.

Für Fußwege meist private Hauseigentümer zuständig

Aber nicht nur auf Nebenstraßen sieht es schlecht aus, zum Teil auch auf Fußwegen, wo wiederum meistens private Hauseigentümer zuständig sind. „Die Beräumung der Fußwege ist größtenteils Anliegerpflicht, die Stadt nimmt sich in der Verantwortung auch nicht heraus und ist bemüht, die Flächen ebenfalls zu beräumen, wo dies noch nicht erfolgt ist. Wir sind stets bemüht, die Übergänge und Überwege an Ampeln und Straßenkreuzungen schnee- und eisfrei zu schaffen, aufgrund der gefallenen Schneemengen und des Umfangs der Straßen und Gehwege ist es jedoch nicht immer sofort möglich.“

Probleme an Einkaufsmärkten

Probleme gibt es auch auf Parkplätzen an Einkaufsmärkten. Dickes Schneemehl macht das Schieben des Einkaufswagens beschwerlich. Hier sind aber die Einkaufsmärkte gefordert und müssen einen Räumdienst beauftragen. Aber das scheint offenbar schwierig zu sein – die Unternehmen haben gut zu tun.

Von Nico Fliegner