Schönaer Glocke bleibt noch stumm

Schöna

„Sie ist wieder hier, war nie wirklich weg“, lehnt Pfarrer Thomas Pfeifer seine ersten Worte Marius Müller-Westernhagens Titel „Ich bin wieder hier“ an. Die zweite Glocke der Kirche in Schöna ist wieder da. Nur – sie erklingt noch nicht. „Sie ist fit. Der Riss ist repariert. Beim Aufhängen am Freitag hat sich herausgestellt, dass der Trägerbalken nicht hält“, sagt der Pfarrer. Sie wieder läuten zu lassen, wäre zu gefährlich. „Deshalb müssen wir uns ihr Geläut noch in Gedanken vorstellen.“ Und so fand der Weihegottesdienst am Sonntag dennoch statt. Rund 40 Schönaer waren in die kleine Kirche gekommen, der Chor sang.

Ende November wurde die größere der beiden Schönaer Glocken abgenommen und zur Reparatur in die Glockengießerei Lachmeyer nach Bayern gebracht. Quelle: Wolfgang Sens

Große Spendenbereitschaft der Schönaer

„Glocken begleiten die Reise unseres Lebens von der Wiege bis zur Bahre“, so Thomas Pfeifer. Das Läuten der Glocken sei Glaubensbekenntnis, es lasse sich aber auch nicht aussperren, die Klänge erreichten alle Menschen. Das Geläut frage nicht nach Konfessionen, Kirchennähe oder -ferne. Die Spenden und das Engagement der Schönaer in den letzten Monaten habe gezeigt, was ihnen der Klang der Glocken bedeutet.

Die Mitglieder der Kirchengemeinde freuen sich am Donnerstag über die Ankunft der reparierten Glocke. Quelle: Wolfgang Sens

Fest zum 750-Jährigen am 30. August

Bis die älteste Glocke des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch wieder zu hören ist, wird es eine Weile dauern. Ein neuer Trägerbalken sei in Auftrag gegeben. Läuten wird sie auf jeden Fall am 30. August, anlässlich des 750. Geburtstages der Glocke. „Das wird ein bombastisches Fest, dann wird sie sicher läuten“, versprach der Pfarrer.

Wegen eines Risses blieb die größere der beiden Glocken seit Sommer stumm. Dank Spenden konnte sie in einer Spezialfirma repariert werden. Ende November wurde sie nach Bayern transportiert, am Donnerstag begrüßten Schönaer ihre Glocke wieder.

Von Kathrin Kabelitz