Schönaer Kirchenglocke erklingt am Sonntag wieder

Schöna

Nach der Reparatur im schwäbischen Nördlingen ist die Schönaer Glocke wieder in der Kirche im Mockrehnaer Ortsteil. Am Donnerstagabend nahmen etwa 50 Einwohner den Bronze-Koloss in Empfang.

Spezialfirma reparierte den Riss

René Schönberger, Thomas Müller und Andreas Schattling waren am frühen Morgen in die rund 400 Kilometer entfernte Große Kreisstadt nach Bayern gestartet, um das 500 Kilogramm schwere Geläut zu holen. Mitarbeiter der Glockenschweißerei Lachmeyer hatten seit Ende November den großen Riss, der den Klangkörper im letzten Jahr verstummen ließ, repariert. Für das Unternehmen, das vermutlich weltweit als einziges auf die Reparatur per Schweißverfahren spezialisiert ist, war dies der letzte Auftrag. Es hatte seinen Betrieb bereits eingestellt, weil es keinen Nachfolger gibt.

Am Freitag wurde Glocke hochgezogen

Am Freitag wurde die Glocke wieder an ihren angestammten Platz in 16 Metern Höhe gezogen. Am Sonntag ist sie beim 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst erstmals wieder zusammen mit der kleineren Schwester, die jetzt über Monate allein läutete, zu hören. Aufgrund eines tragischen Unfalls am Rande der Abnahme war die Kirche am Freitag voll gesperrt.

Glocke war seit Spätsommer stumm

Anfang September war die ältere der beiden Glocken gerissen, blieb seitdem stumm. Um sie reparieren zu lassen, startete der Gemeindekirchenrat einen Spendenaufruf, der auf gute Resonanz stieß. Ende November wurde die Glocke aus dem Glockenstuhl auf den Boden gelassen und nach Bayern transportiert.

