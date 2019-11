Schönaer Kirchenglocke geht auf die Reise

Schöna

Eine der zwei Kirchenglocken in Schöna, die seit einigen Monaten verstummt ist, geht auf die Reise. Am 26. November wird sie vom Kirchturm genommen und nach Nördlingen in Bayern transportiert, wo sie in der Spezialfirma Glocken-Schweißwerkstatt Lachmeyer repariert wird.

Lösung gefunden

„Wir sind froh, so schnell eine Lösung gefunden zu haben“, sagt René Schönberger, stellvertretender Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Die um 1250 gegossene ältere der zwei Kirchenglocken war Anfang September gerissen. Beim Schlagen des Klöppels klang sie wie ein Blecheimer. Daraufhin musste sie außer Betrieb genommen werden, seither läutet nur noch die jüngere, um 1750 gegossene Kirchturmglocke. Parallel startete der Gemeindekirchenrat einen Spendenaufruf und holte Angebote von Firmen für die Reparatur ein.

So viel kostet die Reparatur

Für den bevorstehenden Transport muss die Glocke nunmehr vom Kirchturm herabgelassen und dann auf einen Transporter, den die Audenhainer Elektrofirma Haupt kostenlos zur Verfügung stellt, geladen werden. Das Ganze geschehe innerhalb des Gebäudes. René Schönberger wird den Transport ins 400 Kilometer entfernte Nördlingen begleiten. Die Reparatur kostet rund 10 000 Euro. Schon im nächsten Jahr soll sie wieder läuten – dann im 770. Jahr ihres Glockengusses. Zur Sommerkirche 2020 soll an das Alter der Glocke erinnert werden.

So kann man spenden

Für die Reparatur werden noch Spenden benötigt. Konto: KKA Eilenburg, Verwendungszweck „ Kirchenglocke Schöna“, IBAN DE42 3506 0190 1551 5860 29, KD Duisburg

Von Nico Fliegner