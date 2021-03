Eilenburg

Der Baukran schwenkt Schalungsteile über die aufgeschotterte Fläche in der Hochhausstraße in Eilenburg, die ersten Fundamente werden gegossen. Auf der Baustelle am Martin-Rinckart-Gymnasium herrscht emsiges Treiben. Dort wurde am Mittwoch der Grundstein für eine neue Sporthalle gelegt.

Freudiges Ereignis in Pandemie-Zeit

Blick auf die Baustelle in der Hochhausstraße in Eilenburg: Dort entsteht eine neue Sporthalle für das Gymnasium und den Vereinssport. Quelle: Wolfgang Sens

Bauherr ist der Landkreis als Träger des Gymnasiums. Landrat Kai Emanuel (parteilos) sagte, dass er sich noch an „nette Gespräche mit Herrn Mannel“, dem Schulleiter, erinnere, in denen es um Investitionen für das Gymnasium ging. Dies sei schon ein paar Jahre her gewesen. „Wir haben immer gesagt: Jetzt macht mal langsam, nicht alles sofort. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wie eine neue Turnhalle bauen“, so der Landrat weiter.

Es sind schon seltene Termine in diesen Zeiten, die überall von der Corona-Pandemie und dem Lockdown überschattet sind. Da ist eine Grundsteinlegung für alle Beteiligten ein höchst freudiges und abwechslungsreiches Ereignis, das merkte man den Vertretern von Landratsamt, Stadt und Schule an.

Darum wird die Halle teurer

Nach Angaben von Landkreis-Dezernent Jens Kabisch (SPD) plante der Landkreis 2,5 Millionen Euro für den Neubau. Dafür fließen 75 Prozent Fördermittel über das Programm „Brücken in die Zukunft“. Den Eigenanteil bringen Landkreis und Stadt Eilenburg zu gleichen Teilen auf. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass es bei den 2,5 Millionen Euro Baukosten nicht bleiben wird. „Die boomende Baubranche und die Ausschreibungsergebnisse zeigen, dass es teurer wird.“ Laut Kabisch will der Landkreis versuchen, die Mehrkosten, die noch nicht beziffert werden können, beim Bund als Fördermittelgeber geltend zu machen. Klappt dies nicht, müssten Landkreis und Stadt diese letztlich schultern.

Aufwertung des Eilenburger Stadtteils

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos ) erklärte, dass die Investition „wesentlich zur Stadtteilentwicklung beiträgt. Wir haben in den letzten 15 Jahren sehr viel für Eilenburg Ost getan und darüber freue ich mehr sehr, weil letztlich auch sieben Jahre meiner Amtszeit in diese Entwicklungsphase fallen.“

Für die neue Sporthalle in Eilenburg werden die Fundamente gesetzt. Quelle: Wolfgang Sens

Die neue Zweifeldhalle, die die bestehende Sporthalle ergänzt, die aber nicht für alle Schüler reicht, wird eine Größe von 22 mal 44 Metern haben. Sie wird direkt auf der Fläche neben den Sport-Außenanlagen errichtet, wo sich bis 2010 mehrgeschossige Wohnhäuser befanden. Mit Beginn des Schuljahres im Jahr 2022 soll die Halle fertig sein und dann dem Sportunterricht dienen, aber nicht nur. Nach Schulschluss sei auch Vereinssport möglich, so Ines Mehnert vom Landratsamt, die das Bauprojekt koordiniert.

Lesen Sie auch:

Eilenburg: So lief das Abitur in Zeiten von Corona

Willkommen an Bord des Eilenburger Rinckart-Gymnasiums

Die Elternvertreter des Gymnasiums begrüßen die Investition. „Das ist auf jeden Fall etwas Schönes und Wichtiges, weil die Kinder ja immer noch zum Teil für den Sportunterricht in der Belian-Sporthalle in die Stadt fahren müssen“, sagte Silke Zschöttge. „Mit dem Bus kommen sie kostenlos dorthin, aber für den Rückweg müssen sie bezahlen“, ergänzte Madlen Kurth.

Brief an die Nachwelt

Und wie es sich für eine richtige Grundsteinlegung gehört, wird dabei auch eine Hülse in das Mauerwerk versenkt – mit Zeitdokumenten. Diese steuerte Rinckart-Schulleiter Dieter Mannel bei, darunter befanden sich ein Prospekt über die Schule, die LVZ und ein Brief an die Nachwelt: „Heute schreiben wir den 24.03.2021, es ist der Tag der Grundsteinlegung der neuen Turnhalle unserer Schule. Das ist für uns ein ganz besonderes Ereignis, denn der Bau einer Turnhalle ist in unserer Zeit nicht selbstverständlich, da es mit viel Bürokratie verbunden ist.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir sind das Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, an welchem derzeit 648 Schüler lernen und 65 Lehrer unterrichten. Für unsere Zeit sind wir ein modernes Gymnasium, da unsere Klassenzimmer bereits alle mit Beamer und Computer/Laptops ausgerüstet sind. Vielleicht werdet Ihr Euch wundern, was Beamer sind. Für uns sind es moderne digitale Projektoren. Ansonsten unterrichten wir traditionell mit Tafel und bunter Kreide. Kinder unserer Schule lernen in 14 verschiedenen Fächern, die Zusammenhänge der Welt in unterschiedlichen Sprachen zu verstehen.

So, liebe Nachwelt, wir legen Euch unseren Schul-Flyer bei, falls Ihr Interesse habt, mehr über uns zu erfahren. Wir wünschen denjenigen Freude und Spaß, denen es gelingt, unsere Zeitkapsel zu finden und über uns zu lesen. Noch eine Anmerkung: Unser Jahr ist bestimmt von einer Pandemie. Virus Covid-19 hat die Welt befallen. Auch unser Land, Deutschland, hält den Atem an. Das Land steht still, außer wir – wir bauen.“

Landrat Emanuel wünschte abschließend der Firma Bau- und Haustechnik aus Bad Düben, die den Auftrag erhalten hat, gutes Gelingen.

Von Nico Fliegner