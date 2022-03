Schon wieder Fahrkartenautomat in Eilenburg gesprengt

Eilenburg

Unbekannte haben am Bahnhof Eilenburg Ost mit pyrotechnischen Erzeugnissen einen Fahrkartenautomaten aufgesprengt, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Das geschah am Dienstag in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr. Die Tatverdächtigen gelangten nicht an die Geldkassette, sodass kein Stehlschaden entstand. Der Automat wurde allerdings komplett zerstört. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro. Unter anderem kam die Entschärfergruppe der Bundespolizei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Im Februar Automat in der Stadt gesprengt

Solche Ermittlungen laufen in Eilenburg ohnehin, denn erst im Februar war der Fahrkartenautomat am Bahnhof in der Stadt gesprengt worden. Die Deutsche Bahn sorgt mit regelmäßigen Leerungen, Alarmanlagen sowie Videoüberwachung dafür, dass die Automaten vor Sprengungen geschützt werden. Leidtragende sind immer die Bahnkunden, weil ein Automat meist nicht sofort ersetzt werden kann.

Von lvz