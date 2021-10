Eilenburg

In der Torgauer Landstraße in Eilenburg Ost ist am Freitagvormittag erneut eine ältere Frau überfallen worden. Wie die Eilenburger Polizei mitteilte, war die 82-Jährige zwischen 11 und 13 Uhr im Bereich des Garagenkomplexes, Höhe Netto-Einkaufsmarkt, mit ihrem Rollator unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann die Handtasche entwendete, das Geld aus dem Portemonnaie entnahm und flüchtete. Die Frau musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Lesen Sie auch:

Eilenburg: Unbekannter Täter raubt 89-jährige Frau aus und flüchtet

Eilenburg: Rollstuhlfahrerin beraubt – offenbar kein Einzelfall

Jugendlicher raubt Rollstuhlfahrerin in Eilenburg aus

Schockanrufe: Eilenburger Polizei warnt vor Trickbetrügern

Ähnliche Vorgehensweise wie bei früheren Taten

Zum Tatgeschehen machte die Polizei keine weiteren Angaben, die Vorgehensweise sei aber ähnlich dem Vorfall von Anfang Oktober in der B 87-Unterführung An der Schondorfer Mark, so Thomas Jahn, Leiter des Kriminaldienstes im Polizeirevier Eilenburg. Damals hatte ein Radfahrer eine 64-Jährige beraubt, die mit ihrem E-Rollstuhl unterwegs war. Erst vor wenigen Tagen gab es einen weiteren Überfall. Die 89-jährige Frau wehrte sich, schlug mit ihrem Gehstock auf den Täter ein, der schließend mit dem Fahrrad flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen

Im aktuellen Fall hoffen die Beamten auf Mithilfe aus der Bevölkerung. „Zwei Frauen und ein Mann haben der Frau kurz nach dem Überfall geholfen. Wir bitten diese und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, dringend, sich bei der Polizei zu melden“, so Thomas Jahn.

Von lvz