Schüler aus Eilenburg schicken Pakete nach Moldawien

Eilenburg/Bad Düben

Weihnachten – Zeit, auch mal an jene zu denken, denen es nicht so gut geht. An Kinder, die in Armut aufwachsen. Um auch diesen Kindern ein schönes Weihnachten zu bescheren, packten die Schüler der Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg fleißig Schuhkartons.

Gefüllt wurden diese mit praktisch-modernen Sachen zum Anziehen, außerdem mit etwas zum Spielen sowie Schreib- und Drogerieartikeln. Die Aktion ist ein gemeinsames Projekt der Schulsozialarbeit und des Schülerrats der 5. und 6. Klassen. An diesem Montag waren 16 Klassensprecher und Stellvertreter der 5. und 6. Klassen vor Ort, um die liebevoll weihnachtlich gestalteten Pakete in die Arche zu bringen, die die Aktion leitet.

Anzeige

60 Weihnachtspakete

Auch Schulsozialarbeiterin Mandy Ahnert war dabei. Sie hat das Projekt „ Weihnachten im Schuhkarton“ in den insgesamt 8 Klassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe geleitet. In jeweils einer Stunde im Ethik- und Religionsunterricht sprach sie mit den Kindern über Weihnachten und das Thema Armut. „Viele Kinder haben noch gut erhaltenes Spielzeug zu Hause, was sie gern spenden würden“, so Ahnert. Insgesamt 60 Pakete wurden der Arche Eilenburg übergeben. Dort werden sie zunächst zwischengelagert, bis sie im Dezember nach Moldawien gebracht werden. Der Hilfstransport soll trotz Corona stattfinden. „Ich hoffe, dass trotz der momentanen Situation die Pakete ihren Bestimmungsort erreichen“, so Mandy Ahnert.

Zunächst kommen die Päckchen in die Arche Eilenburg. Im Dezember geht es dann los nach Moldawien. Quelle: Wolfgang Sens

Unterstützung vom Lions Club Eilenburg

Den Transport übernimmt Gerald Kräger vom Lions Club Eilenburg. Der Verein organisiert jedes Jahr Hilfstransporte zur Weihnachtszeit. Seit über 20 Jahren bringen sie schon die Päckchen in das mehr als 1600 Kilometer weit entfernte Tiraspol. Gerald Kräger ist trotz Corona optimistisch gestimmt: „Wir haben dieses Jahr schon vier LKWs mit internationalen Speditionen geschickt. Das hat auch geklappt.“ Bis zum 4. Dezember können auch noch Privatleute Pakete zum Heizungsbau Kräger in Laußig bringen, täglich zwischen 7 und 16 Uhr. Wichtig ist, dass Nahrungsmittel und Süßigkeiten separat abgegeben werden. Die Päckchen müssen mit „Junge“ oder „Mädchen“ und der zugehörigen Altersklasse gekennzeichnet werden.

Von Yvonne Schmidt