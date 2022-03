Schülerverkehr in Eilenburg: Was tun wenn der Bus nicht hält? 

Doberschütz/Mockrehna

Auf dem Heimweg nach der Schule wollte ein Elfjähriger in Doberschütz aussteigen, der Bus jedoch hielt erst im vier Kilometer entfernten Mockrehna. In einem Leserbrief betont die Familie des Schülers, dass dieser mehrfach den Haltewunschknopf gedrückt und schließlich auch den Busfahrer angesprochen habe, dass er in Doberschütz raus müsse, da er hier wohnt. Laut Angaben des Regionalverkehrs Bitterfeld-Wolfen, kurz RVB, befand sich der Bus zu diesem Zeitpunkt jedoch schon auf der B 87.

„Wir haben bereits mit dem Mitarbeiter gesprochen, dass er nicht richtig gehandelt hat. Jedoch ist dieser Mitarbeiter auch ein sehr zuverlässiger Fahrer, der auch lange schon im Schülerverkehr tätig ist“, erklärte nun Jens Fischer, Fahrdienstleiter der RVB.

So handeln Fahrgäste richtig

Er betont auch, dass der Schüler richtig gehandelt habe und sich an den Busfahrer gewendet hat. Jens Fischer erklärt: „Wir haben dafür natürlich auch Abläufe, gerade wenn es bei jungen Grundschülerinnen und Grundschülern passiert, bleiben die Kinder im Bus. Der Fahrer kontaktiert uns und wir versuchen die Schule oder die Eltern zu erreichen“. Der Fahrdienstleiter schildert auch, dass so etwas sehr selten vorkommt, und betont noch einmal, dass sich Kinder, aber auch alle anderen Fahrgäste in so einer Situation an den Busfahrer wenden sollen.

„Wir finden dann einen Weg. Manchmal auch mit einer Übergabelösung, sodass das Ziel, auch mit Komplikationen, erreicht wird“, so der Fahrdienstleiter. Im Fall des elf Jahre alten Jungen holte die Mutter ihn an der Haltestelle in Mockrehna ab.

Von Juliane Staretzek