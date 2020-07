Mockrehna

„Young People“ – das Schülerblatt der Oberschule Mockrehna gehört zu Sachsens besten Schülerzeitungen. Am Sonnabend fand die digitale Preisverleihung des Sächsischen Jugendjournalismuspreises 2020 statt.

75 Schulen waren dabei

Prämiert wurden unter anderem Schülerzeitungen innerhalb der Kategorien Förderschule, Grundschule, Oberschule und Gymnasium je nach Platzierung mit bis zu 500 Euro. Bei den Oberschulen belegten die Mockrehnaer hinter der HOGA-Schulen Dresden und der Gerhart-Hauptmann-Schule Sohland Platz 3. Aus ganz Sachsen hatten sich 75 Schulen beteiligt.

Anzeige

Schülerzeitung schon mehrfach ausgezeichnet

Die Schülerzeitung Young People wurde im Mai 1999 gegründet. Zweimal im Schuljahr, jeweils vor den Winter- und Sommerferien, erscheint eine Ausgabe., von der jeweils rund 210 Exemplare verkauft werden. Von Beginn an begleitet die Redakteure und Leser Maskottchen Stöpsel die Zeitung. In jeder Ausgabe kann man etwas über Schulaktionen, viele Fotos von unseren Höhepunkten, aber auch Unterhaltsames erfahren.

Weitere LVZ+ Artikel

Siegreich waren die Mockrehnaer übrigens nicht das erste Mal. 2011 gab es den Schülerzeitungs-Oscar für die beste Schülerzeitung einer Mittelschule in Sachsen. Eine Redakteurin errang für ihren Beitrag zusätzlich noch einen 3. Preis. Im Juni 2016 belegte die Schule zum 2. Mal den 1. Platz beim Jugendjournalistenpreis belegt und konnte somit den 2. Schülerzeitungs-Oscar mit nach Hause nehmen können. 2018 wurden sie erneut Dritter.

Preisvergabe komplett digital

Ganz neu und komplett digital war in diesem Jahr die Preisvergabe des Sächsischen Jugendjournalismuspreises, der gemeinsam von der Jugendpresse Sachsen e.V. und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus jährlich vergeben wird. „Den Sächsischen Jugendjournalismuspreis gibt es nun schon seit 16 Jahren und so wollten wir natürlich auch dieses Jahr, wie in den vergangenen Jahren, Schülerzeitungsredaktionen für ihre Arbeit auszeichnen. Auch sie arbeiten aktuell unter schwierigen Bedingungen, sodass wir uns doppelt gefreut haben, so viele tolle Einsendungen zugeschickt bekommen zu haben. Da dieses Jahr weder eine Jurysitzung, noch die Preisverleihung persönlich stattfinden können, haben wir uns ziemlich schnell dazu entschlossen, alles digital umzusetzen, um die Preise trotz allem vergeben zu können“, berichten die Projektleiterinnen Sophie Menner und Inka Krill.

Von ka