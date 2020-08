Schulanfang feiern im Tierpark Eilenburg

Eilenburg

Zumindest der Schulanfang soll im Eilenburger Tierpark (fast) wie gewohnt gefeiert werden. „Nachdem wir schon auf das Oster- und das Tierparkfest verzichten mussten, wollen wir unseren Besuchern zumindest im Sommer ein klein wenig Abwechslung bieten“, erklärt Tierparkleiter Stefan Teuber. Der Zuckertütenbaum, von dem sich zum sächsischen Schulanfang am 29. August jeder Schulanfänger eine Tüte aussuchen darf, wird jedenfalls bereits fleißig gegossen. Wie in den Vorjahren auch, erhält das frisch gebackene Schulkind zudem freien Eintritt.

Maskenpflicht auf der Parkeisenbahn

Für Kurzweil sorgen am letzten August-Wochenende am Sonnabend (und zusätzlich am Sonntag) jeweils ab 13 Uhr auch die geöffnete Spielwiese, der Lotterie- und Ballonverkauf sowie die Eisenbahn. „Wie beim öffentlichen Nahverkehr auch, besteht bei der Eisenbahn für über sechsjährige Passagiere aber Maskenpflicht“, wirbt Stefan Teuber um Verständnis. Wer seine Maske vergessen hat, könne aber eine solche im Tierpark erwerben.

Bei den Maras im Eilenburger Tierpark kann derzeit dreifacher Nachwuchs beobachtet werden. Quelle: Stefan Teuber

Im Eilenburger Tierpark, der trotz der Corona-Schließzeit im Frühjahr auch in diesem Jahr wieder die 80 000er-Besuchergrenze überschreiten will, werden derweil weitere Änderungen vorbereitet. Die wichtigste für die Besucher: Ab Herbst sollen auf die Koppel zwischen den Maras und den Miniponys zwei männliche Benett-Kängurus einziehen. Für die kleinen Kängurus, die derzeit noch im Delitzscher Tiergarten leben, wird derzeit gerade ein Quartier im Haustierhaus geschaffen.

Kein Halloween, aber Weihnachten

Im Eilenburger Tierpark, in dem in diesem Jahr auch kein Halloweenfest stattfinden kann, freut man sich daher besonders auf das Zuckertütenfest. Außerdem wird im Tierparkverein darauf gehofft, dass der traditionelle Jahresausklang „ Weihnachten im Tierpark“ am 23. und 24. Dezember stattfinden kann.

Von Ilka Fischer