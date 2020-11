Schulbetrieb am ESZ in Bad Düben startet wieder

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen die aktuellen Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben.

Schulbetrieb am ESZ startet wieder

Nach einer Woche „Lernen ohne Schulhaus“ geht ab Montag der Unterricht an der weiterführenden Schule des Evangelischen Schulzentrums (ESZ) in Bad Düben mit den gebotenen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen weiter. Schulleitung und Schulträger hatten sich nach einem positiven Corona-Fall in der Vorwoche aus Präventionsgründen zu der freiwilligen Vorsichtsmaßnahme entschlossen, zumal der Feiertag und zwei frei bewegliche Ferientage diese Woche eh verkürzt hätten.

Nachdem nun zwei weitere Infektions-Fälle – betroffen sind ein Lehrer und ein Schüler – bekannt wurden, bleiben allerdings sechs Klassen vorerst noch in Quarantäne, teilweise bis 28. November, so Geschäftsführer Gisbert Helbing. Für sie werde das digitale und selbstorganisierte Lernen im Fernunterricht von zu Hause aus weitergeführt.

Neuer Termin für Stunde der Musik

Das für den 27. November geplante Konzert „Stunde der Musik” mit dem Leipziger Posaunenquartett „OPUS 4” fällt aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen aus. Wie der Musikverein Eilenburg mitteilte, wird die Veranstaltung auf Donnerstag, den 10. Dezember, 19.30 Uhr, Volkshochschule, Dr.-Külz-Ring 9 verlegt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass kulturelle Veranstaltungen im Dezember wieder möglich sind. Wegen begrenzter Platzkapazität ist eine telefonische Voranmeldung notwendig. Kartenreservierung unter 0172 7918093 oder 0172 2962802.

Remondis derzeit jeden Samstag offen

Der Wertstoffhof der Remondis GmbH ist im November auf Grund der noch immer hohen Mengen an Grünschnittabfällen jeden Samstag geöffnet. Wegen der aktuellen Situation kann nur eine begrenzte Anzahl an Anlieferern eingelassen werden. Eine Terminvergabe ist möglich und findet freiwillig statt. Gebucht werden kann das unter www.terminland.de/remondis. Eine telefonische Terminvergabe findet nicht statt.

Neues Dach für Kirche in Paschwitz

Die um 1768 erbaute Paschwitzer Kirche hat inzwischen ein neues Dach. „Nun wartet allerdings noch die Abrechnung der Fördermittel“, erklärt Pfarrerin Edelgard Richter. Das insgesamt 125 000 Euro kostende Projekt der zum Pfarrbereich Sprotta gehörenden Paschwitzer Kirche war in den zurückliegenden Wochen von der Liemehnaer Dachdeckerfirma Karsten Hennig umgesetzt worden. Neben den Leadermitteln in Höhe von 60 000 Euro fließen hier 20 000 Euro aus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie kirchliche Mittel, darunter 10 000 Spenden aus der Kirchengemeinde.

Subbotnik am Haus VI in Eilenburg

12 Freiwillige beteiligten sich jetzt an einem Subbotnik auf dem Open-Air-Platz am Eilenburger Haus VI in der Dr.-Belian-Straße, „mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Respekt für diese Leistung“, so Guido Kanitz. Es wurden der Beachvolleyball-Platz umgegraben, Rasen gemäht, Unmengen von Laub entsorgt, ein Anhänger voll Müll eingesammelt, der Unterstand sauber gemacht und geplant, wie der Platz weiter gestaltet werden kann.

Jesewitz sagt Weihnachtsfeiern ab

Bürgermeister und Ortsvorsteher der Gemeinde Jesewitz haben alle von der Gemeinde organisierten Weihnachtsfeiern abgesagt. Grund sei die aktuelle Coronalage. Die Ortspolitiker wünschen eine schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.

Angelsachsen beenden Vereinsjahr

Der Angelverein „Angelsachsen Eilenburg“ informiert, dass alle für 2020 geplanten Veranstaltungen aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt sind. Mitglieder können sich individuell beim Präsidenten informieren.

Fahrrad Paul öffnet das erste Türchen

Ein Wintercheck fürs Fahrrad bei „Velo & Sport“ Paul versteckt sich hinterm ersten Türchen des Eilenburger Adventskalenders. Bis 24. Dezember haben sich Händler und Vereine täglich Aktionen einfallen lassen.

Ladestation für E-Autos?

Plant Eilenburg in Zukunft eine oder mehrere Ladestationen für Elektroautos? Derzeit werde, so die Stadtverwaltung auf eine Frage von Eilenburgern, eine entsprechende Befragung ansässiger Autohäuser durchgeführt. Zuvor hatte sich die Stadt bereits gemeinsam mit den Stadtwerken um dieses Thema bemüht. Es wurden dafür innerstädtisch zwei Standorte ausgewählt. Pro Schnellladestation hätte das 32 000 Euro gekostet, wovon 40 Prozent gefördert worden wären. Die Fördermittel sind allerdings nicht bewilligt worden, so dass die Investition mit Blick auf die aktuelle Nachfrage sehr unwirtschaftlich wäre.

Wahlhelfer in Bad Düben gesucht

Für die ordnungsgemäße Durchführung der Bürgermeisterwahl am 21. Februar in Bad Düben werden Wahlvorstände gebildet, die den reibungslosen Verlauf der Stimmabgabe und die Stimmenauszählung im jeweiligen Wahllokal am Wahlsonntag sicherstellen, wird informiert. Wahlhelfer müssen wahlberechtigt sein. Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Wahllokal erhalten die Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld. Eventuellen Wünschen zum Einsatzort wird, wenn möglich, entsprochen. Weitere Informationen zum Wahlablauf gibt es rechtzeitig vor dem Wahltermin. Bei der Stadtverwaltung muss eine Bereitschaftserklärung vorliegen.

Jesewitz bekommt 100 neue Bäume

An mehreren Straßen in der Gemeinde Jesewitz soll es künftig grüner werden. Die Kommune will eine große Pflanzaktion starten – und zwar am 28. November, wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informierte. Die Gemeinde hat dafür 60 Gehölze bestellt, die unter anderem an den Straßenrändern zwischen Bötzen, Gostemitz und Gotha gepflanzt werden. Dabei handelt es sich um Apfel-, Pflaumen- und Birnenbäume. Am Sportplatz in Pehritzsch kommen sechs Linden hin. Die Arbeiten wird das Unternehmen Baumschule Oswald Müller aus Grebehna, einem Ortsteil in der Gemeinde Wiedemar, ausführen. Der Familienbetrieb produziert seit 1928 Rosen und Obstbäume. Auf zirka sieben Hektar Fläche bietet das Unternehmen zudem ein großes Pflanzensortiment an, darunter Solitärgewächse, Obstbäume und Sträucher.

Weitere 46 Apfel- und Birnenbäume, wofür Gemeinderätin Steffi Bartmuß (FWV Natur und Heimat) und andere Spenden sammelten, sind für Flächen zwischen Gotha und Pehritzsch bestimmt. Der kommunale Bauhof unterstützt die private Aktion und wird die Pflanzlöcher ausheben. Auch hier ist der Pflanztermin der 28. November. Bei der Spendensammlung waren 3600 Euro zusammengekommen. Steffi Bartmuß freut sich über diese Resonanz. Diese zeige, dass den Leuten die Natur wichtig ist. Die Gothaerin sagt, dass es nicht bei der einmaligen Aktion bleiben soll. „Ich kann mir vorstellen, dass wir das wieder machen. Deshalb sind weitere Spenden schon jetzt willkommen.“ Nico Fliegner Spenden für Bäume können direkt auf das Konto der Gemeinde, IBAN: DE09 8508 0000 0230 0850 00, Verwendungszweck: Bäume pflanzen, eingezahlt werden.

Von lvz