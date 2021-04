Ab in den Distanzunterricht bei einer Inzidenz von 165. So sieht es die „Bundes-Notbremse“ vor. Doch wie sehen das die, die das umsetzen müssen? Wie gut sind die Grundschulen der Region auf die drohenden Schließungen vorbereitet? Die LVZ hat nachgefragt.

Schulschluss am Mittwoch für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 an der Grundschule Wölkau. Am Freitag wird voraussichtlich feststehen, wie es am Montag weitergeht. Quelle: Wolfgang Sens