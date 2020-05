Eilenburg

Vermutlich am vergangenen Wochenende wurde ein schwarzer Hyundai Tucson vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Eckartstraße in Eilenburg entwendet. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl erst am Montagnachmittag und informierte die Polizei. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen TDO – CC 526 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Im Kofferraum des SUV befanden sich Werkzeuge und ein mobiles Navigationsgerät. Der Stehlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt.

Von LVZ