Schwerbehinderte arbeiten erfolgreich bei Eilenburger Firma

Das nennt man wohl die klassische Win-win-Situation: Die Augen von Benny Schlosser (28) und Marcel Köppe (39) leuchten, wenn sie von ihrer Arbeit in der PCW GmbH erzählen. „Wir kehren und wischen die Läger, mähen mit dem Rasentraktor die Grünflächen“, sprudelt es aus Marcel Köppe nach einer diesbezüglichen Frage der LVZ heraus. Sein Kollege Benny Schlosser ergänzt: „So aller zwei Wochen machen wir die Müllrunde um den Betrieb, sammeln mit der Müllzange Becher und leere Flaschen ein. Eben alles, was andere beispielsweise aus dem Auto schmeißen.“ Sie streichen aber auch Geländer und Rampen, bauen Regale mit auf, fahren besonders gern den Rasentraktor und schwingen seit wenigen Tagen die Motorsense. „Die“, so weiß Marcel Köppe zu berichten, „durften wir sogar selbst mit aussuchen.“

Benny Schlosser (vorn) und Marcel Köppe an einer Rampe, die sie gestrichen haben. Quelle: Wolfgang Sens

Qualität ist okay

Dass die beiden Eilenburger, die bei den Awo-Werkstätten Sachsen-West angestellt sind, im PCW einen sogenannten betriebsintegrierten Arbeitsplatz haben, zahlt sich aber offensichtlich auch für den Zulieferer für die kunststoffverarbeitende Industrie aus. Denn Norbert Guse, einer der Ansprechpartner für die „tollen Jungs“, lobt: „Ihre Arbeit ist qualitativ okay und mehr als zufriedenstellend.“ So würden sie zum Beispiel so fleißig und akribisch arbeiten, dass das Unkraut trotz kompletten Chemikalienverzichts keinerlei Chance habe.

Nach dem Ausscheiden des Hausmeisters hätte man im Unternehmen vor der Frage gestanden: Fremdfirmen beauftragen oder einstellen, damit immer jemand vor Ort verfügbar ist. Die Entscheidung fiel auf Letzteres, wobei durchaus zugegeben wird, dass die von dem 160-Mitarbeiter-Unternehmen PCW zu zahlende Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe dabei eine Rolle gespielt hat.

Vor der Arbeit stand das Praktikum

Sechs Leute der Awo-Werkstätten, die vorher schon in der Garten- und Landschaftspflege tätig waren, haben daher dann in der PCW im vorigen Sommer ein einwöchiges Praktikum absolviert. „Wir wurden dann ausgewählt“, ist Benny Schlosser, der wie sein Kollege nun seit einem Jahr mit dem Fahrrad vom Berg zu seinen Sieben-Stunden-Job pendelt, auch stolz.

Marcel Köppe (links) und Benny Schlosser sind stolz auf ihre Arbeit. Quelle: Wolfgang Sens

Arbeitschancen weiter gesucht

Andreas Ritter, Gruppenleiter für die Außenarbeitsplätze bei den Awo-Werkstätten wünscht sich noch mehr solche Arbeitschancen. „Wir wollen für die Beschäftigten der Behindertenwerkstatt weitere Betätigungsfelder erschließen.“ Derzeit gebe es die in einer Metallfirma, auf einem Reiterhof und im Tierpark. „Auch Teilzeit ist möglich“, wirbt Andreas Ritter. Sehr gut vorstellen könne er sich, nur um mal zwei Beispiele zu nennen, einen Einsatz in Sachen Fahrzeugpflege und -aufbereitung in einem der vielen Autohäuser oder auch als Verkaufshelfer.

„Hier gibt es immer was zu lachen“

Jörg Fischer, der bei der PCW in der Logistik tätig ist, freut sich jedenfalls, dass er auf die Männer zurückgreifen kann, wenn im Lager mal auf die Schnelle was zu räumen ist, aber auch, wenn bei den Granulatsäcken Hilfe gebraucht wird. „Dass die beiden locker und offen rüber kommen und ein bombastisches Verhältnis zu den Kollegen haben“, kommt für Jörg Fischer dann noch oben drauf. Und Manuela Kahl-Pongratz vom Marketing hat nur mit Hilfe der beiden Männer das Problem mit den Fahnen lösen können. „Unsere Werksfahnen müssen ja immer mal ausgetauscht werden“, erzählt sie. „Nur beim letzten Mal hatten sich die Fahnen an den Masten verklemmt. Die mussten also raus und konnten erst geölt wieder aufgestellt werden. Gemeinsam haben wir das mit viel Spaß gemeistert.“ Spaß, das ist auch für Benny Schlosser und Marcel Köppe eine wichtige Vokabel. Marcel meint jedenfalls zum Abschluss. „Hier gibt es einfach immer was zu lachen.“

Schwerbehinderten-Abgabe Betriebe in Deutschland, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen beschäftigen, müssen eine Ausgleichsabgabe, auch als Schwerbehinderten-Abgabe bekannt, an das zuständige Integrationsamt entrichten. Die Abgabe kommt für alle Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätze in Betracht. Sie muss dann gezahlt werden, wenn nicht mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt sind. Mit dieser im Sozialgesetzbuch geregelten Verpflichtung soll ein Beitrag zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gewährleistet werden. Sie ist auch in den Rechten von Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nationen verankert. Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz zwischen 125 und 320 Euro. Dabei spielt die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze eine Rolle. Kleinere Betriebe und Dienststellen bis 60 Arbeitsplätze genießen zudem Erleichterungen.

