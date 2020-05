Mann wird bei Unfall in Eilenburg schwer verletzt

Eilenburg

Bei einem Unfall auf der Wurzener Landstraße in Eilenburg ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Mit seinem Auto war er aus Richtung Wurzen gen Eilenburg unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingang kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, durchfuhr einen Graben, schleuderte zurück auf die Straße und blieb auf der Seite liegen. Mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort, der Schwerverletzte wurde schließlich mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Kameraden der Eilenburger Feuerwehr sicherten ausgelaufene Betriebsstoffe.

Straße wegen Rettungsarbeiten voll gesperrt

Der Unfalldienst hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße zwischen dem Abzweig Collmener Landstraße und Ampelkreuzung zur B 87 für einen längerenb Zeitraum voll gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr über Bunitz um.

