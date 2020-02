Schwimmhalle Eilenburg: Was los ist zum Kinderfasching

Eilenburg

Die Schwimmhalle in Eilenburg veranstaltet am Freitag, dem 14. Februar, von 10 bis 14 Uhr einen Kinderfasching. Was diesmal geboten wird, erzählt Schwimmhallen-Chef Michel Müller (35) im Interview.

Herr Müller, worauf können sich die kleinen Gäste freuen?

Auf vier Stunden Musik, Spaß und Spiele im großen und kleinen Becken und natürlich auch außerhalb des Wassers. Wir haben diesmal das Motto Steinzeit gewählt.

Gibt es schon Anmeldungen?

Eine Gruppe mit etwa 30 Leuten ist bereits angemeldet. Auch die Arche in Eilenburg hat sich mit bis zu 20 Leuten angemeldet. Viele Gruppen, wie unsere regionalen Horte, kommen bereits an den anderen Ferientagen.

Können nur Gruppen kommen oder auch jede Familie, die Lust auf Kinderfasching hat?

Ja, auf jeden Fall. Gruppen ab acht Personen sollten sich anmelden, möglichst bis Donnerstag, damit wir planen können. Einzelne, aber auch Familien sind herzlich eingeladen.

Wie sieht es mit der Kostümierung aus?

Es wäre schon schön, die Kostüme hätten etwas mit der Steinzeit zu tun, weil wir auch das schönste Kostüm prämieren wollen. Das ist aber letztlich kein Muss. Auch als Spiderman oder Cowboy lässt sich Spaß haben.

Was kostet der Eintritt?

Das ist der ganz normale Tarif von vier Euro für Erwachsene und Kinder. Darin enthalten sind auch etwas Essen und Getränke. Es gibt passend zur Faschingszeit Pfannkuchen, aber auch Obst und etwas Süßes.

Derzeit läuft auch wieder die Fitness-Challenge. Was hat es damit auf sich?

Dabei handelt es sich um einen sportlichen Vergleich, den wir bis 28. Juni durchführen. Die Teilnahme ist für jeden Gast im öffentlichen Badebetrieb möglich. Der Vergleich findet in drei Kategorien statt: Selbstdisziplin – so viel Tage war ich im Schwimmbad. Gewichtsreduktion – wer verliert am meisten Körpergewicht? Und Meilenstiefel – Bahn für Bahn zum Streckensieg. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für die Schwimmhalle.

Wie ist die Resonanz?

Schon sehr gut. Wir haben derzeit so viele Teilnehmer wie am Ende der Challenge im vorigen Jahr. Es kann aber jeder noch jederzeit einsteigen.

Was sind die nächsten Highlights in der Schwimmhalle?

Jeden letzten Freitag im Monat findet unsere Saunanacht statt und für das letzte Wochenende vor den Sommerferien bereiten wir ein Badfest vor. Im Sommer bekommen wir unser neues Kassensystem. Das klingt erstmal nicht kompliziert, ist aber doch ganz schön aufwendig. Am 22. März ist Weltwassertag. Hier laden wir alle Interessierten um 15 Uhr zu einem Rundgang und zeigen die Gebäudetechnik und Badewasseraufbereitung.

