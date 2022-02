Eilenburg

Pauline (8) zielt auf die Dosen, wirft und rasselnd fallen sie vom Tisch. Sie darf in den Topf mit Gummibären und Bonbons greifen. In ihrem Meerjungfrauenkostüm passt sie perfekt ins Eilenburger Schwimmbad. Zum Schwimmhallenfasching ist sie mit ihrem Vater zu Besuch. „Sonst bin ich mit der Schule manchmal hier, aber heute gefällt es mir viel besser“, lacht die Grundschülerin verlegen. Etwa 40 Besucherinnen und Besucher tummeln sich in den warmen Schwimmbecken, während es draußen vor der Tür nieselt. Michael Müller, Leiter der Schwimmhalle, zeigt sich zufrieden: „Unter den Auflagen ist es ein guter Tag. Aber man merkt schon den Unterschied zu den vergangenen Jahren. Ein Hort, der sonst mit 40 Kindern zum Fasching kommt, ist heute nur mit vier Mädchen da“.

Beim Dosenwerfen hat Pauline alle abgeräumt. Als Preis gibt es Gummibärchen. 15 Tüten mit abgepackten Süßigkeiten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schwimmhalle zurecht gelegt. Quelle: Juliane Staretzek

Endlich wieder ins Schwimmbad

Am Sprungturm bildet sich eine kleine Schlange. Für Aaliyah (11) und Nele (11) ist es der erste Besuch im Schwimmbad seit Corona. „Endlich können wir wieder ins Bad!“, ruft Aaliyah und klettert erneut die Leiter hoch, um aus drei Metern Höhe in einen Ring, welcher aus einer Poolnudel geformt ist, zu springen. Eine Wimpelkette ist gespannt, laute Musik schallt durch das Bad. Am Rand haben sich Tessa (6) und Mateo (2) gerade in ihre Bademäntel gehüllt. „Ich hab den ersten Platz beim Kostümwettbewerb gemacht“, erzählt Tessa. „Ich war als Polizistin verkleidet, mein Bruder war ein Feuerwehrmann.“ Inzwischen haben sie ihre Badesachen an. Es ist ihr erster Besuch beim Schwimmhallenfasching.

Pipi Langstrumpf und einige Piraten und ein Kobold kümmern sich um die Sicherheit und die Animation der kleinen Besucherinnen und Besucher. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich ebenfalls verkleidet. Bleche mit Pfannkuchen stehen bereit. Pauline hat sich die nächste Station gesucht, sie paddelt auf einer Schaumstoffmatte durch das Becken, während ihr Vater sie anfeuert.

Von Juliane Staretzek