Eilenburg

Mathias Gürke wird es als Abgeordneter nicht erleben, dass im Sitzungs-Leben des Eilenburger Stadtrates die moderne Technik einzieht. Der CDU-Mann, der zur Kommunalwahl im Mai nicht mehr kandidiert hat, hatte sich in der Vergangenheit immer wieder vehement für die papierlose Parlamentsarbeit eingesetzt. Zuletzt gar mit einem eher symbolischen Akt, als er gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Hans Poltersdorf die kiloschweren Papierstapel, die für eine Stadtratssitzung angefallen waren, in einer Plastikeinkaufstüte an Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) überreichte.

Nun soll in Eilenburg weniger Papier gewälzt werden

Eingeführt wurde die digitale Gremienarbeit in der abgelaufenen Legislaturperiode zwar nicht – nun aber soll sich das ändern, dann wird gescrollt und weniger Papier gewälzt. Gemeinsam mit der Firma Somacos will die Stadtverwaltung den Stadtrat künftig in die Lage versetzen, bei seiner Arbeit weitgehend auf Papier verzichten zu können. Mit einer Software für die digitale Gremienarbeit sollen die entsprechenden Weichen gestellt werden.

Diese Anwendung wird den Stadträten ermöglichen, sowohl während der Sitzung als auch für deren Vorbereitung die im Sitzungsprogramm Session erstellten Dokumente und Unterlagen einzusehen, zu kommentieren und fraktionsintern auszutauschen.

Verschlüsselte App kann genutzt werden

Vor der konstituierenden Sitzung wurden den Abgeordneten die Vorzüge des künftigen Systems vorgestellt. Für die Anwendung werden den Stadträten mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt, damit sie die verschlüsselte App nutzen können. Die Stadträte sollen sich nun bis Ende Juli entscheiden, ob sie nach wie vor eine analoge Variante im Sinne von ausgedruckten Dokumenten haben möchten, oder sich digital durch die Sitzungen leiten lassen. Nach der Entscheidung wird es gezielte Schulungen zum Umgang mit der Software geben, so dass mit ersten Stadtratssitzungen ohne Papier planmäßig ab der Oktobersitzung zu rechnen ist.

Delitzsch setzt seit 2016 auf Tablets

Der Blick in die Nachbarschaft zeigt, andere sind in puncto digitaler Gremienarbeit schon ein ganzes Stück weiter. In Delitzsch sind die Räte seit 2016 auf Tablet umgestiegen, genau genommen auf Samsung-Geräte, die von der Verwaltung gestellt und offenbar auch von allen genutzt werden. Vehemente Papiertiger seien zumindest nicht bekannt.

Kreistag ist seit dreieinhalb Jahren weg vom Papier

Auch der nordsächsische Kreistag ist seit Januar 2016 weg vom Papier. Für die Anschaffung von rund 80 Tablets mussten damals zwar rund 20 000 Euro investiert werden. Rund 720 000 Seiten je Legislaturperiode weniger, so wurde errechnet, bedeuten aber auch etwa 44 000 Euro Einsparung an Kosten. Notwendig war zudem, die weiteren technischen Voraussetzungen zu schaffen, wie kabelloses Internet (WLAN) in allen Sitzungsräumen, um auf den digitalen Sitzungsdienst über das mobile Endgerät zugreifen zu können. In der vergangenen Legislaturperiode, so sagte Landratsamts-Sprecher Alexander Bley auf Anfrage, „haben von 80 Kreisräten 71 die digitale Gremienarbeit genutzt. Das heißt, sie haben auf Papier verzichtet und die Dokumente elektronisch erhalten. Neun Kreisräte haben die Unterlagen auf Wunsch weiterhin in Papierform bekommen.“ Die gesamte digitale Gremienarbeit wurde mittlerweile auch überprüft und optimiert, „den Kreisräten werden in der neuen Wahlperiode leistungsstärkere Tablets zur Verfügung gestellt“, so Alexander Bley.

Bad Düben hat dagegen noch keinen Kurs aufs digitale Zeitalter eingeschlagen. Derzeit sei dies auch nicht in Planung, heißt es aus dem Rathaus.

Von Kathrin Kabelitz