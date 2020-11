Seniorin aus Eilenburg kommt nicht an ihr Lieblingswasser im Supermarkt

Eilenburg

Das Einkaufen in Supermärkten ist mitunter für betagte Senioren beschwerlich. Besonders, wenn sie pflegebedürftig sind. Das geht auch der 82 Jahre alten Mutter von Carola Buchmann in Eilenburg so. Sie geht gern zu Rewe, doch seit ein paar Wochen kommt sie in dem Einkaufsmarkt nicht mehr an ihr Lieblingswasser.

Regal ist zu hoch

„Die kleinen Flaschen, die meine Mutter immer kauft, stehen jetzt in einem Regal in zwei Metern Höhe“, erzählt Carola Buchmann. Dabei handelt es sich um Wasserflaschen der Eigenmarke „Ja!“. Carola Buchmann hat bereits mehrfach Kontakt zu dem Markt aufgenommen und bat darum, die Flaschen wieder so hinzustellen, dass auch kleine und eben betagte Menschen sie gut greifen und in den Korb packen können. Doch mit ihrem Anliegen sei sie nicht durchgekommen.

Tatsächlich stehen die „Ja!“-Flaschen inzwischen nicht in der Getränke-Abteilung, wo man sie vermutet, sondern an der Stirnseite eines Regals im Markt – und dort im obersten Regal. Darunter sind andere, größere und damit auch schwere Getränke-Flaschen postiert. Für Carola Buchmann ist das unverständlich.

Das sagt Rewe

Markt-Chefin Jana Meyer weiß um die Problematik, begründet das Umstellen der Flaschen mit Vorgaben der Unternehmenszentrale. Danach sei genau festgelegt, wo welche Produkte im Markt stehen. Außerdem sei der Platz derzeit ohnehin beengt wegen Aktionsangeboten und der Weihnachtsware. „Ich will das aber gern noch mal überprüfen und sicher finden wir eine Lösung“, sagt Jana Meyer.

Das hofft auch Carola Buchmann für ihre Mutter: Denn nicht immer könne der Pflegedienst die Wasserflaschen besorgen. „Bei unserem Rewe geht es ja auch. Und ich denke, es geht vielen älteren Kunden so“, sagt Carola Buchmann, die in Nordrhein-Westfalen lebt und deshalb die Einkäufe für ihre Mutter nicht erledigen kann.

