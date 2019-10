Silberne Nadel für Eilenburger Kita-Chefin

Eilenburg

Seit 25 Jahren gehört Anke Schreiber dem pädagogischen Team der Volkssolidarität Nordsachsen an. Sie habe in dieser zeit „eine beispielhafte Entwicklung vollzogen“, so Thiedmann weiter.

Start im Kinder- und Jugendheim

Begonnen hatte alles nach der Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin im Kinder- und Jugendheim in Biesen. „Mit vollem Einsatz stand Anke Schreiber den Jungen und Mädchen zur Seite, unterstützte und gab Halt in deren unterschiedlichen Lebenssituationen. Ihre in dieser Aufgabe in den alten Bundesländern gesammelten Erfahrungen waren da hilfreich und wertvoll“, so die stellvertretende Verbandschefin weiter.

Wechsel nach Eilenburg

Anke Schreiber wollte dann mehr Verantwortung übernehmen und wechselte nach Eilenburg in die Bummi-Kneipp-Kita. Inzwischen steht sie dort als Kita-Leiterin mit einem 34-köpfigen pädagogischen Team in der Verantwortung. Möglich wurde dies nach erfolgreichem Abschluss ihres berufsbegleitenden Studiums zur staatlich anerkannten Sozialpädagogin.

Einsatz für neuen Hort

Bemerkenswert war auch Anke Schreibers Engagement für den neuen Hort in der Uferstraße. Sie signalisierte ihrem Arbeitgeber ihre unbedingte Bereitschaft zur Unterstützung für die Bewerbung um die Ausschreibung, erläuterte den Mitgliedern des Sozialausschusses Ideen und Konzept und konnte so die Entscheidung der Vergabe des Hortes an die Volkssolidarität befördern.

Beruf als Berufung

Es folgten „bewegte Monate gemeinsamer Bemühungen um beste Voraussetzungen für die Hortbetreuung von bis zu 200 Kindern im Grundschulalter“, erzählte Anke Thiedmann. Fragt man Anke Schreiber, woher sie die Kraft und Ausdauer für den fordernden Beruf nimmt, so fällt ihr die Antwort nicht schwer: „Für mich ist der Beruf Berufung, ich liebe ihn – immer wieder neu. Etwas anderes könnte ich mir kaum vorstellen.“

Von LVZ