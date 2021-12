Eilenburg

„Wir haben nicht so viele Feuerwerksunfälle, eher Getränkeunfälle. Die letzten Jahre ist es ruhiger geworden“, beschreibt Karolie Dähmlow, sie hat zusammen mit weiteren sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Silvester eine 24 Stunden Schicht. Übergabe ist 17.30 Uhr, dann läuft die Zeit. Am ersten Januar kommen noch einmal zwei Personen für die Tagschicht dazu. Karoline Dähmlow wird den Jahreswechsel auf der Außenwache in Krostitz mit einem Kollegen verbringen. „Ach, das wird toll, wir waren früher schon immer ein Team und stoßen dann Mitternacht mit Kindersekt an“. Die 36-Jährige hatte Weihnachten frei, das Familienfest ist ihr wichtiger.

„Unser Team ist auch familiär“, beginnt Torsten Bunge, „man kennt sich, verbringt viel Zeit auf der Wache zusammen“, er ist seit 30 Jahren im Rettungsdienst. Die Macken der Anderen lernt man auch lieben. „Ein Kollege redet besonders viel“, sagt Christian Wolf und nickt lächelnd in Torstens Richtung, „mancher trinkt nur frischen Kaffee, einer mag es kalt, andere warm im Ruheraum“ – die drei Kollegen haben einen herzlichen Umgang miteinander. Sowohl Weihnachten als auch Silvester bringt jeder etwas zu essen mit, man feiert gemeinsam. „Zu Weihnachten oder anderen besonderen Tagen bekommen wir auch manchmal ein Überraschungspaket. Oberarzt Dr. Winkler hat uns auch dieses Jahr den Dienst versüßt – darüber freut man sich schon“, erzählt der 51-Jährige.

Wünsche für das neue Jahr

Eine Wunschrakete um Mitternacht hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK Eilenburg dennoch gern abgefeuert. Ihre Wünsche sind unterschiedlich: „Gesundheit“, beginnt Karoline Dähmlow, „Geld“, ergänzt ihr Kollege Torsten Bunge. „Coronahilfen ausgezahlt zu bekommen, das wäre ein Wunsch aus Sicht der Rettungsdienstler“, beschreibt Christian Wolf einen gemeinsamen Wunsch.

Zur Übergabe zu Silvester verabschieden sich die Kolleginnen und Kollegen mit den Worten „Ruhigen Dienst“. Auch wenn die Unfälle mit Feuerwerkskörpern in Eilenburg und der Region abgenommen haben, spricht sich Torsten Bunge für ein zentrales Feuerwerk aus: „Ein fester Platz wäre schön, so kann man einfach auf Nummer sicher gehen und hat trotzdem den schönen Anblick“.

Um Mitternacht gibt es einen Neujahrsgruß von der Leitstelle, dieser geht direkt auf die kleinen Pieper, welche alle an ihrer Kleidung befestigt haben. Während des Gespräches in der Runde wird dieser auch ausgelöst, die Hälfte des Teams verlässt den Raum. „Durch die Corona-Auflagen wird es wohl dieses Jahr auch eher ruhig werden – aber das kann man nie vorhersehen“, weiß Christian Wolf und ergänzt: „Manches Sommerwochenende ist anstrengender.“

Von Juliane Staretzek