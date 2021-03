Sind Lastenräder eine Auto-Alternative für Eilenburg?

Eilenburg

Das Lastenrad wird vielerorts bereits als zukünftige Alternative zum Auto angesehen – zumindest was kleinere Strecken für Besorgungen oder Ausflüge angeht. Ein neues Programm des Freistaates Sachsen fördert nun die Anschaffungen solcher Lastenräder mit einer Finanzspritze. Doch hat das klimafreundliche Transportmittel im ländlichen Raum überhaupt eine Chance? Ja, meint der Eilenburger Fahrrad-Experte Christian Paul.

Ideal zum Einkaufen und für Ausflüge

„Für kleinere Besorgungen, zum Einkaufen oder für Ausflüge mit den Kindern kann das Lastenrad schon einen Kleinwagen ersetzen“, sagt Paul. „Vor dem Supermarkt muss man nicht erst ewig einen Parkplatz suchen, und im Kindergarten ist man damit sowieso der Held.“ Besonders in Großstädten wie Leipzig, wo man mit dem Auto heutzutage kaum vorankomme, bieten Lastenräder laut Paul einen riesigen Vorteil. Doch auch im ländlicheren Raum können sie eine gute Ergänzung zum Auto sein: „Wenn man hier in Eilenburg am Markttag mittags in die Stadt fährt, sind oft alle Parkplätze belegt“, sagt der Fahrradhändler, „mit einem Lastenrad ist das hingegen kein Problem.“

In der Kleinstadt könnten Lastenräder laut Paul auch für kleine und mittlere Unternehmen als Auto-Ersatz funktionieren. „Handwerksbetriebe, die in Privathaushalten Reparaturen durchführen, könnten mit dem Werkzeug im Lastenrad direkt bis vor die Tür fahren.“ Für solche Nutzungszwecke empfiehlt Paul allerdings definitiv die elektrisch motorisierte Variante: „Versuchen sie mal, mit einem voll beladenen Lastenrad aus reiner Muskelkraft den Burgberg hochzufahren. Da muss man schon trainiert sein!“

Paul ist Inhaber des Eilenburger Geschäfts Velo & Sport Paul, das selbst verschiedene Lastenräder im Angebot hat. „Bei uns gibt es 30 bis 40 verschiedene Modelle im Preisrahmen von etwa 5000 bis 10 000 Euro.“ Neben Testfahrten bietet das Geschäft für Skeptiker eine ausgiebige Probemöglichkeit an: „Interessierte Kundinnen und Kunden können ein Lastenrad für drei Monate kostengünstig mieten, in Ruhe austesten und dann entscheiden, ob sie es kaufen wollen oder nicht.“

1500 Euro Zuschuss für E-Lastenrad

Auch die Politik scheint sich der wachsenden Beliebtheit der Transporträder bewusst zu werden: Der Freistaat Sachsen beschloss im Dezember 2020 ein neues Förderprogramm, dass die Anschaffung von Lastenfahrrädern und -pedelecs für Unternehmen, Vereine und Kommunen mit je 500 Euro (nicht-elektrisch)beziehungsweise 1500 Euro (elektrisch) bezuschusst. Interessentinnen und Interessenten können sich ein Angebot beim Fachhändler einholen und dann mithilfe der auf der Website des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr verfügbaren Formulare einen schriftlichen Antrag stellen. Wichtig: Die Förderung sollte bestenfalls vor dem Kauf des Rades beantragt werden, damit man später keine unangenehme Überraschung erlebt.

Für Christian Paul ist die Förderung ein erster Schritt in die richtige Richtung. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Fördermittel auch privaten Interessenten wie etwa jungen Familien zugänglich gemacht wird.“ Dass die Verbreitung von Lastenrädern in den nächsten Jahren rasant wachsen wird, steht für ihn aber außer Frage, ob nun mit oder ohne Förderung. „Das ist wie vor zehn Jahren mit den E-Bikes: Da ging es auch erst zaghaft los und heute sind sie beliebter als je zuvor.“

