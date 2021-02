So bereiten sich Eilenburgs Reiseunternehmen auf die Saison vor

Eilenburg

Mit Beginn des zweiten Lockdown war die Reisebranche einer der ersten Bereiche, der wieder heruntergefahren wurde: Seit Monaten herrscht nun Stillstand, die Unsicherheit steigt. Zwei Eilenburger Busreiseunternehmen sprachen mit der LVZ über die ungewisse Situation und ihre Hoffnungen für den Sommer.

Fokus auf Inlandsreisen, kaum Frühbucher

Die anhaltende Pandemie wirkt sich beim Eilenburger Reiseveranstalter Geißler Reisen vor allem auf das Reiseangebot aus: „Weil schon im letzten Jahr die Nachfrage so groß war, haben wir das Hauptaugenmerk für unser Programm 2021 auf Inlandsreisen gelegt“, erklärt Geschäftsführer Paul-Tilo Geißler. Besonders angesagt seien Ziele in Norddeutschland und an der Küste, etwa Fehmarn und Rügen, für die das Unternehmen seine Reiseangebote aufstockte.

„Generell wird für die Saison natürlich eher verhalten gebucht – Frühbucher gab es fast überhaupt nicht – aber die Leute wollen trotzdem raus“, erzählt Geißler. Viele seien sich jedoch unsicher, darum bietet Geißler Reisen seinen Kunden einen besonderen Service an: „Bis vier Wochen vor Reiseantritt kann jede Buchung bei uns kostenlos storniert werden.“ Das solle den Leuten mehr Sicherheit bei der Urlaubsplanung geben. „Erst heute wurden bei uns zwei Reisen nach St. Petersburg im September gebucht.“

Buchungszahlen für 2021 besser als erwartet

Aktuell ist beim Eilenburger Reiseanbieter und den Zweigstellen in Leipzig und Wurzen alles ruhig. „Sobald die Hotels und Restaurants wieder aufmachen und Ausflüge möglich sind, rollen wir wieder“, sagt Geißler. Die Buchungszahlen für das Jahr 2021 lägen bei etwa 50 Prozent des Wertes von 2019 und seien so nach dem katastrophalen letzten Jahr besser als erwartet.

Trotzdem will das Unternehmen keine Zeit verlieren und so bald wie möglich wieder an den Start gehen: „Unsere Busfahrer sind in Kurzarbeit, aber bisher mussten wir niemanden entlassen“, sagt Geißler, „trotzdem laufen die Flugreisen nur sehr langsam und vereinzelt wieder an, deshalb ist jede Tagesfahrt ein Strohhalm, nach dem wir greifen.“

Hoffnung lag auf Ostern

Auch beim Eilenburger Busreiseveranstalter Greulich-Reisen herrscht Unsicherheit darüber, wie es in den kommenden Monaten weitergehen soll. „Das Ostergeschäft war unsere große Hoffnung, darauf haben wir uns sehr gefreut“, sagt Martina Greulich, die Chefin des Eilenburger Reisebüros, „aber das soll ja nun auch ins Wasser fallen.“ Die jüngsten Aussagen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lassen nun noch mehr Zweifel daran aufkommen, wann mit einem Neustart der Tourismusbranche zu rechnen ist.

„Wir waren letztes Jahr zum ersten Mal seit 30 Jahren an Silvester und Weihnachten zu Hause“, sagt Greulich, „dabei war unser Bus eigentlich voll ausgelastet, für Silvester hatten wir sogar schon einen zweiten angemietet.“ Im Sommer soll es eigentlich nach Schottland, Kärnten und Disneyland gehen, besonders gut gebucht seien zudem Ostfriesland und die Masuren.

Sobald es möglich ist, soll der Bus von Greulich-Reisen wieder in die Spur – natürlich mit entsprechendem Hygienekonzept: Die erste Reihe hinter dem Fahrersitz bleibt frei, Masken und Desinfektionsmittel sind Pflicht. „Viele Stammkunden haben sich schon bei uns gemeldet, gefragt, wie es uns geht und wann wir wieder starten können“, sagt Greulich, „aber das wissen wir ja selbst noch nicht.“

Von Robin Knies