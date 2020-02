So gefährlich ist das Radfahren in Eilenburg

Eilenburg

Einwohner haben jetzt erneut gefordert, das Radwegesystem in der Stadt Eilenburg zu verbessern. Für Thomas Sigismund, passionierter Fahrradfahrer, ist es eine der Zukunftsfragen, womit sich die Stadtverwaltung im Zuge der Entwicklung des neuen Leitbildes befassen müsse. „Eine gute Radwegeinfrastruktur ist wichtig. Es geht um den Ausbau, den Neubau und die Sanierung von Radwegen“, sagte der Rentner vor dem Stadtrat.

Zu vielen Gefahrenquellen auf Eilenburgs Straßen

Vor allem ältere Menschen setzten zunehmend auf Fahrräder mit Elektroantrieb. Sie kämen so besser voran, aber auch häufiger ins Schleudern. Problem sei, dass es auf den Straßen der Stadt zu viele Gefahrenquellen gäbe.

Thomas Sigismund zeigt in Eilenburg die Verkehrsprobleme auf, die das Radfahren in der Stadt erschweren. Tilman Kortenhaus Sigismund hat schon öfter öffentlich beklagt, dass es im Stadtgebiet zu wenig Radwege gibt, beispielsweise entlang der Allee am Stadtpark , die vom Bahnhof bis ins Zentrum führt. Gerade diese Verbindung werde täglich von vielen Radfahrern genutzt. Auch Bahn- und Straßenunterführungen wie nach Wedelwitz oder in Eilenburg Richtung Sprottaer Siedlung (Tunnel B 87) seien gefährlich. Zudem fehlten Anschlüsse ins Umland.

„Radfahrer sind in Eilenburg nicht sehr willkommen“

Der Rentner ist inzwischen nicht der einzige, der das Thema zur Sprache bringt. Auch die Eilenburgerin Stefanie Riedl machte in der Einwohnerfragestunde im Stadtrat ihrem Ärger Luft. „Radfahrer sind in Eilenburg nicht sehr willkommen“, stellte Riedl fest, die früher für die CDU im Stadtrat saß, heute das kommunalpolitische Geschehen aus der Ferne beobachtet und kommentiert. Vor allem auf der Leipziger und Torgauer Straße, die von West nach Ost direkt durchs Stadtzentrum führen, sei man „dermaßen gefährdet als Radfahrer“, gab sie an. Problem dort: Es gibt keinen Radweg und Autofahrer können in bestimmten Straßenabschnitten direkt vor den Läden parken. Radfahrer schlängeln sich so zwischen parkenden und fahrenden Pkw oder Lkw durch. Dort aber Fahrradwege auszuweisen, ist derzeit unmöglich. Dann müssten die Parkplätze wegfallen.

In der Torgauer Straße sind besonders Autofahrer, die von der Muldebrücke stadteinwärts unterwegs sind, angehalten, Obacht zu geben. In Höhe des Friedhofes endet ein ausgewiesener Radweg , die Radfahrer sind plötzlich auf der Straße und müssen sich dort an parkenden Autos vorbeischlängeln.

Keine guten Noten beim Fahrrad-Klima-Test

Auch der letzte Fahrrad-Klima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) bescherte der Großen Kreisstadt keine gute Noten. Mit einer Gesamtbewertung von 3,93 lag Eilenburg im bundesweiten hinteren Mittelfeld, deutlich abgeschlagen hinter den vergleichbaren sächsischen Städten Bannewitz (3,61), Großenhain (3,64) oder Weißwasser (3,67). Von September bis November 2018 konnten Einwohner ihre Meinung zum Fahrradklima in ihrer Stadt kundtun, was zu einer 4,5 als Schulnote führte. 73 Prozent der Eilenburger fühlen sich gefährdet. Lediglich 17 Prozent der Eilenburger Radfahrenden fühlen sich als Verkehrsteilnehmer akzeptiert. Nur 22 Prozent haben ein gutes Gewissen, ihr Kind allein in der Stadt mit dem Rad fahren zu lassen.

Gibt es Möglichkeiten für Verbesserungen?

Nun ist es nicht so, dass Eilenburg gar keine Verbesserungen an Radwegen vornahm. Im touristischen Bereich ist zum Beispiel der Rundweg „Eilenburger Schleife“ entstanden. Die erstreckt sich allerdings zu großen Teilen rings um Eilenburg, tangiert nur mit dem Nordring und der Torgauer Straße/Markt den Innenstadtbereich, der als problematisch gilt. Was also tun?

Da die Stadt über ein Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2008 verfügt, gibt es damit eine gute Grundlage. Allerdings ist das Papier alt. Die Stadt hat jetzt die Chance, über das EU-Programm Leader ein neues Radverkehrskonzept relativ kostengünstig erstellen zu lassen. Wie Josef Bühler, zuständiger Regionalmanager in der Dübener Heide, auf einem Treffen mit kommunalen Vertretern am Dienstag sagte, können Städte und Gemeinden mit so einem Konzept ihr Radwegenetz erfassen und letztlich verbessern. Für das Konzept seien lediglich Eigenmittel in Höhe zwischen 500 und 800 Euro aufzubringen. „Es geht um die Fragen, wie kommen Radfahrer sicher durch ihre Stadt und wie ist die Verkehrsführung?“, so Bühler, der expliziert die Städte Bad Düben und Eilenburg als Beispiele nannte. Zwar gehört Eilenburg nur mit seinen Ortsteilen zur Förderkulisse und nicht mit dem Zentrum, weil das nicht mehr ländlicher Raum ist, aber nicht-investive Vorhaben wie eine Konzepterstellung seien auch da förderbar, teilte Regionalmanagerin Monika Weber auf Nachfrage mit.

Die Eilenburger Stadtverwaltung nahm den Hinweis dankend auf, hatte von dieser Möglichkeit bislang keine Kenntnis. Man wolle das jetzt prüfen, sagte Heiko Leihe, Chef des Oberbürgermeisterbereichs. Dafür zuständig sei der Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung.

Von Nico Fliegner