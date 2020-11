Eilenburg

Eilenburgs Friedrich-Tschanter-Oberschule bekommt einen Erweiterungsbau – die bauvorbereitenden Arbeiten haben nun begonnen. Im Oktober wurden Bäume gefällt, zudem vergab der Stadtausschuss den Auftrag für Tiefbau- und Kanalarbeiten. Die bauvorbereitenden Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Vorerst werden, so teilt die Stadt mit, eine Mischwasserleitung in den Randbereich des Grundstückes verlegt sowie die vorhandenen Stromfreileitungen entfernt und dann als Erdkabel verlegt.

Im Februar 2021 geht es richtig los

Der Baustart für das Gebäude ist im Februar 2021 vorgesehen. Entstehen soll ein zweigeschossiger Neubau mit acht Klassenzimmern der Klassenstufen 5 und 6 sowie weiteren Räumen. Das Dach wird Grünbereiche besitzen und mit Hochbeeten als Schulgartenfläche genutzt. Auch 122 Fahrradstellplätze werden vor dem 815 Quadratmeter großen Gebäude gebaut. Weiterhin werde der bisher unbefestigte Schotterparkplatz an der Ecke Dorotheenstraße/Breitscheidstraße im Zuge der Maßnahme ausgebaut und es entstehen dort 19 PKW-Stellplätze.

Bauzeit beträgt rund zweieinhalb Jahre

Die Baukosten betragen insgesamt 5,1 Millionen Euro, wovon 60 Prozent über die Förderrichtlinie Schul-Infra des Freistaates Sachsen gefördert werden. Die Fördermittel wurden bereits von der Sächsischen Aufbaubank bewilligt. Zum Schulbeginn des Schuljahres 2022/2023 soll der Neubau fertiggestellt sein.

Stadtrat beschloss Erweiterung vor zwei Jahren

Die Friedrich-Tschanter-Oberschule wurde in den Jahren 2009 bis 2012 als dreizügige Oberschule um- und ausgebaut. Die Schülerzahlen wuchsen in den vergangenen Jahren an und führten dazu, dass zunehmend Belastungen im Schulbetrieb in Folge der Doppel- und Dreifachnutzungen von Räumlichkeiten auftraten.

Es wurde vor längerer Zeit festgestellt, dass langfristig der Bedarf für eine vierzügige Oberschule in Eilenburg gegeben ist. Vor zwei Jahren hatte der Stadtrat die Erweiterung beschlossen. Der geplante Bau wird als Neubau im Bereich des Pfarrgartens errichtet.

