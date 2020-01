So geht es jetzt mit dem Kirchendach in Wöllnau weiter

Wöllnau

In die schleppend laufende Kirchendachsanierung in Wöllnau kommt Bewegung. Wie Winfried Hauck, der sich um die Dorfkirche kümmert, auf Anfrage mitteilte, habe es am Dienstag ein Krisengespräch zwischen ihm und Vertretern des Kreiskirchenamtes gegeben.

Wöllnauer wieder zuversichtlich

Demnach sollen die Arbeiten an dem Gotteshaus am Montag wieder aufgenommen werden, auch wenn noch keine neuen Dachziegel drauf kommen. Die lassen immer noch auf sich warten, sollen erst in ein paar Wochen lieferbar sein. Hauck zeigte sich trotzdem zuversichtlich. Zunächst wollen Zimmerleute das Dach verlängern und so einen Überstand schaffen. Zudem soll es eine Lösung geben, wer die Mehrkosten für das Gerüst trägt.

Was war geschehen?

Winfried Hauck (62) aus Wöllnau. Quelle: Nico Fliegner

Wie berichtet, ist die Wöllnauer Kirche seit Oktober eingerüstet. Mehrere alte Ziegelreihen wurden bereits von der beauftragten Dachdecker-Firma abgenommen und eine Folie darüber gelegt, die allerdings nicht richtig dicht war. Es regnete daraufhin in die Kirche rein. Dies und weil das Baugerüst inzwischen erhebliche Mehrkosten verursacht, ohne dass an der Kirche Arbeiten stattfinden, hatte für Unmut in dem 240-Seelen-Dorf gesorgt. Winfried Hauck hofft nun, dass die Kirchendachsanierung ein gutes Ende nimmt.

EU-Förderung für Kirchendach

Für die Sanierung des Daches erhält die Kirchgemeinde eine Förderung über das EU-Programm Leader. Der Zuschuss beträgt rund 60 000 Euro, 20 000 Euro sind Eigenmittel, wovon wiederum 10 000 Euro über den Kirchenkreis fließen und 10 000 Euro Spenden der Einwohner sind.

Die Dorfkirche in Wöllnau wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Eine Besonderheit ist der gotische Taufstein vom ausgehenden 13. Jahrhundert. Das Gotteshaus wurde 1701 barock erneuert, die jetzigen Fenster darin eingebrochen.

Von Nico Fliegner