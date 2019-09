Die Nordsachsen schicken zwei CDU-Politiker und eine AfD-Kandidatin direkt in den Sächsischen Landtag. Jörg KIesewetter (CDU) gewann in der Region Delitzsch das Direktmandat, Sebastian Gemkow (CDU) in der Region Eilenburg. In der Region Oschatz/Torgau setzte sich Gudrun Petzold (AfD) durch.