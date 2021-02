So heftig ist der Wintereinbruch in der Delitzsch-Eilenburger Region

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Heftiger Schneefall und Wind haben die Städte und Dörfer in der Nacht zu Sonntag in ein Schneeparadies verwandelt. Der Wintereinbruch in der Delitzsch-Eilenburger Region brachte im Schnitt um die 15 Zentimeter Neuschnee. Vereinzelt war es sogar mehr, weil der Wind für starke Verwehungen sorgte.

Zur Galerie Der heftige Schneefall hatte am Sonntag die Region fest im Griff. Hier Bilder aus Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben.

Winterdienst im Dauereinsatz

Allerorts war der Winterdienst im Dauereinsatz. Kommunale Straßen, Kreis- und Bundesstraßen wurden je nach Priorität geräumt. In den Innenstädten rollte der Verkehr auf den Hauptstraßen weitgehend. Sie waren geräumt, wenn auch weiterer Schneefall im Laufe des Tages für neue Schneeschichten sorgten. „Die Lage ist wie erwartet eine Herausforderung für Mensch und Technik“, sagte Nico Quadejacob, Geschäftsführer der Remondis Eilenburg GmbH. Die Kollegen der Stadtwirtschaft seien unter der Leitung von Perikles Spielau seit den Morgenstunden unterwegs. „Wir haben 12 Mann mit der Technikflotte von 8 Fahrzeugen im Mehrschichtbetrieb. Zusätzlich ist ein Remondis-Mitarbeiter im Werkstattdienst, um Technikausfällen schnell gegenzusteuern.“ Die Bedingungen, so Quadejacob, seien durch die Verwehungen sehr bescheiden. „Die Konzentration liegt hierbei auf das Beräumen der Straßen und Wege. Die weiteren Kraftanstrengungen werden wir über die Nacht hinaus auf den Berufsverkehr am Montagmorgen richten.“

Anzeige

Kontrollen in Bad Düben

Kathrin Listemann vom Bad Dübener Ordnungsamt war schon recht früh auf den Beinen. Die Stadtmitarbeiterin kontrollierte die kommunalen Wege und Straßen. Dabei fand sie nur lobende Worte. „Der Winterdienst ist unterwegs. Teilweise ist das gar nicht so schnell zu schaffen, weil der Wind alles wieder zugeweht hat. Aber auch die privaten Grundstückseigentümer haben fleißig vor ihren Häusern geräumt“, so Listemann.

Die Mitarbeiter von Garten- und Landschaftsbau Noack in Bad Düben waren seit drei Uhr am Sonntagmorgen auf den Straßen. „Wir sind seitdem mit kurzen Pausen im Dauereinsatz, weil der Ostwind alles wieder zuweht. 13 Kollegen mit zwei Radladern, einen Unimog, zwei Traktoren fahren und schieben und die anderen Kollegen kümmern sich um die Fußwege und Hauseingänge von verschiedenen Wohnblöcken. Wir haben die Sache aber im Griff“, sagte Michael Noack.

Lesen Sie auch:

Sahara-Staub färbt Schnee in Oschatz gelb-rötlich

In der Stadt Delitzsch waren am Sonntagmorgen im Freien parkende Autos zugeweht. Die Halter hatte alle Mühe, aus der Parklücke zu kommen. Ohne Schneeschieber hatten sie schlechte Karten. Schnee schiebende Menschen waren das häufigste Bild auf den Straßen der Region. Weil extrem viel Schnee gefallen war, hatten vor allem Hausbesitzer Angst, dem Schnee nicht mehr Herr der Lage zu werden. Deshalb schoben sie im Akkord.

Leichte Verkehrsunfälle

Schnee und Glatteis haben auch zu leichten Unfällen geführt, wie eine Sprecherin des Delitzscher Polizeireviers am Sonntagnachmittag mitteilte. So hatte sich ein Fahrzeug mit Sommerreifen festgefahren, zum anderen ist in Löbnitz ein Räumfahrzeug mit einem Auto kollidiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. In der Eilenburger Region gab es nach Angaben des örtlichen Reviers bis zum Nachmittag keine Straßenverkehrsunfälle. Das erwartete Schneechaos auf den Straßen blieb kreisweit aus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So war auch bei den Feuerwehren alles ruhig am Sonntag, sie waren nicht gefordert, wie Eilenburgers Wehrleiter André Zimmermann und Bad Dübens Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann auf Anfrage mitteilten.

Züge fallen aus

Wer mit dem Zug reisen wollte, musste zum Teil mit Ausfällen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Torgau, Eilenburg und Leipzig eine Großstörung. Auch von Eilenburg über Delitzsch bis nach Halle ging nichts. Medizinstudentin Alexandra (20) wollte um 12.30 Uhr von Leipzig nach Eilenburg fahren. Es kam aber kein Zug und Infos gab es auch nicht, berichtete sie.

Rodelspaß

Aber der Wintern zeigte sich auch von seiner schönen Seite. Der Neuschnee lockte vor allem zur sportlichen Betätigung wie Rodeln, so am Schloss in Delitzsch. Vereinzelt wurden auch die Ski herausgeholt. „Eigentlich bin ich um diese Uhrzeit mit den Laufschuhen in der Dübener Heide unterwegs. Aber heute läuft sich das schwer. Deswegen haben wir die Wanderschuhe angezogen und sind mit dem Schlitten unterwegs“, sagte Grit Schlaak aus Bad Düben, die mit ihrer Familie eine Winterwanderung machte.

Von ka, bro, if, nf