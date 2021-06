So kam Sporttreff Müller in Eilenburg durch den Lockdown

Eilenburg

Endlich kann Dieter Lutzmann wieder seine Sportsachen anziehen. Mit einem Handtuch um den Hals sitzt der 72-Jährige an einem Fitnessgerät im Sporttreff Müller in Eilenburg und trainiert seinen Oberkörper. „Das tut gut““, erzählt er, während ihm Sporttreff-Chef Andreas Müller über die Schultern schaut. „Ich habe fünf Kilo zugenommen. Die müssen wieder runter. Und meiner Bandscheibe und den Gelenken taten die Monate, in denen ich nicht trainieren konnte, auch nicht gut“, erzählt der Eilenburger, der seit nunmehr zehn Jahren regelmäßig etwas für seine Gesundheit macht.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So wie Dieter Lutzmann geht es den meisten Mitgliedern, die bei Andreas Müller trainieren. Der Inhaber des Eilenburger Fitnessstudios freut sich, dass er wieder öffnen darf. Sieben Monate lang ging gar nichts. Seine Kunden hätten das Training schmerzlich vermisst. Und nicht nur das: Auch der Austausch der Sportsfreunde untereinander fehlte.

Schließzeit für Neuerungen genutzt

Junior-Chef Sebastian Müller zeigt, wie man in der Salzgrotte bei Sporttreff Müller entspannen kann. Quelle: Nico Fliegner

Andreas Müller, der seit 15 Jahren ein Fitnessstudio in Eilenburg betreibt und damit am längsten auf dem Eilenburger Markt agiert, und sein Sohn Sebastian haben die Schließzeit genutzt, um im Sporttreff einige Veränderungen vorzunehmen. „Wir haben zum Beispiel unseren Kursbereich ausgebaut“, erzählt der 58-Jährige. Außerdem sei neue Technik angeschafft worden wie ein Bildschirm mit Touchscreen-Funktion, den die Kunden beim Training nutzen können und worüber Anleitungen abgespielt werden. Das Fitnessstudio selber sei umgeräumt worden, die Geräte sind weiter auseinandergestellt. Alles wirkt großräumiger und gefälliger. Insgesamt stehen den Sportfreunden nunmehr Angebote auf rund 300 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. Das sind neben den Fitnessgeräten auch die beliebte Salzgrotte, die für Asthmatiker und Leuten mit Hauptproblemen gut ist und wo man entspannen kann. Bis zu vier Personen haben darin Platz und atmen mikrofeine Solepartikel ein. Lunge und Atemtrakt werden von Bakterien und Allergenen gereinigt und verschaffen so auch Allergikern spürbare Erleichterung.

Mitglieder waren solidarisch

Blick auf das Gebäude von Sporttreff Müller in der Wurzener Straße in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Erleichtert ist auch Andreas Müller – nicht nur wegen des Umstandes, dass er mit seinem Fitnessstudio nicht mehr vom Lockdown betroffen ist. „Unsere Mitglieder haben sich sehr solidarisch gezeigt“, erzählt der Firmenchef. Sie zahlten ihre Beiträge weiter, obwohl sie nicht trainieren konnten. „Wir vergüten sie jetzt zurück“, so Müller weiter. So werde der Beitrag um ein Drittel reduziert, für ein weiteres Drittel erhalten sie einen Verrechnungsgutschein und das letzte Drittel bekommen sie als Zeitbonus on top zur Mitgliedschaft. Auch staatliche Hilfen hat Andreas Müller bekommen, um die Fixkosten decken zu können. Er selber hatte sich aber sieben Monate lang kein Gehalt zahlen können.

Seine Kunden und den Kontakt hat er während der Schließzeit vermisst. Und die Kunden selber, die aus Eilenburg, aber ebenso aus dem Umland wie Bad Düben, Mockrehna, Thallwitz und Jesewitz kommen, die Bewegung. „Ihnen fehlte einfach die Motivation, etwas zu machen“, erzählt er. Nicht ungewöhnlich, wenn der innere Schweinehund im Weg steht. Viele müssten jetzt wieder von vorn beginnen – mit weniger Gewichten. Andreas Müller und sein Sohn stehen den Mitgliedern dann zur Seite, geben Tipps und Hinweise, arbeiten an den Trainingsplänen. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Bereich der Fitness. Wir machen hier kein Schi­cki­mi­cki“ – das ist die Philosophie im Sporttreff Müller. Was jetzt noch fehlt, ist grünes Licht für den Saunabetrieb. Die darf Andreas Müller noch nicht öffnen. Aber hoffentlich ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis der Sporttreff wieder vollumfänglich in Betrieb gehen kann.

Von Nico Fliegner