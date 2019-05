Nordsachsen

Ein Freitagabend in einem hübschen Einfamilienhaus im Tauchaer Ortsteil Plösitz: Christin Lorenz und ihr Bruder Marcus sind diesmal die Ersten. Während die 27-Jährige die Texte durchgeht, stellt ihr Bruder die Technik ein. Kabel werden angeschlossen, die Scheinwerfer ausgerichtet. Ganz schön beengt geht es im Probenraum der Familie Lorenz zu. Die Geschwister sind hier zu Gast. Ebenso wie ihre Band-Kollegen Kristina Apitz, Felix Güldner und Tobias Lorenz – letzterer wohnt dort, wenn er nicht gerade in Mittweida seinem Studium nachgeht. Zusammen sind sie die Band Seven Square Meters, was übersetzt heißt: Sieben Quadratmeter.

Inzwischen sind es 30 Quadratmeter

„Auf sieben Quadratmetern hat mal alles angefangen“, erzählt Christin, die Sängerin mit den schwarzen langen Haaren. So groß war nämlich ihr erster Probenraum. Und deshalb gaben sie sich als Band den Namen. Das war vor etwa sieben Jahren, als die damals junge Combo an den Start ging und Musik nicht nur im stillen Kämmerlein auf sieben Quadratmetern machte, sondern die ersten öffentlichen Auftritte hatte. Und weil immer mehr Technik dazu kam, wurde der Raum alsbald zu klein. Und so ging es ins Elternhaus von Tobias, der wenige Minuten später wie auch Kristina und Felix dazu stößt. Freitag ist eben Probetag. Und Sonntag auch. „Wir sind echt dankbar, dass uns unser Onkel hier den Raum zur Verfügung stellt“, sagt Christin. Aus den sieben Quadratmetern sind damit über 30 geworden. Und Platz ist trotzdem kaum. Aber darauf kommt es der Band auch nicht an. Musik machen kann man schließlich überall.

Der Probenraum im Lorenz-Haus ist ein Musiker-Domizil, wie man es sich vorstellt: Eine große Gitarre, die an die Wand gemalt wurde, zieht die Blicke auf sich. Keyboard, Schlagzeug und Gitarren stehen herum, Liedermappen und eine Pinnwand mit witzigen Fotos und Sprüchen fallen ins Auge. Hier fühlen sich die jungen Musiker im Alter von 21 bis 31 Jahren wohl. Hier leben sie ihre große Leidenschaft aus: das Musikmachen.

Alles selbst beigebracht

Die fünf Musiker kennen sich schon „eine Ewigkeit“. Erst haben sie zusammen gespielt, dann die Musik für sich entdeckt. „Wir haben uns eigentlich alles selber beigebracht“, erzählt Marcus, der als IT-Berater arbeitet. Er und Cousin Tobi mögen Rocksongs, Kita-Leiterin Tina aktuelle Hits, Merchandiserin Christin „alles querbeet“ und Student Felix „kann alles. Er ist unsere Musikbox“, erzählen die Geschwister voller Bewunderung.

Die Musik, die sie mögen, spielen sie auch auf der Bühne. „Das ist Musik, die jeder kennt und gerne hört“, erzählt Bassist Marcus. Das können auch ältere Rock- und Pop-Songs sein wie „Forever Young“ oder „Mrs. Robinson“. „Das sind Ohrwürmer, die einfach Spaß und Laune machen. Auf Schlager haben wir keine Lust“, betont Marcus und Christin legt nach: „Bei uns wird es keine Helene Fischer und keinen Andreas Gabalier geben.“

Einer ihrer ersten Auftritte war in Taucha bei der Verleihung des Jugend-Kunst-Preises MS Times. Ein Jahr später haben sie den dann selber gewonnen und sind stolz auf den „kleinen Oscar“, der in der Schrankwand in ihrem Probenraum steht. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die Band Seven Square Meters im Tauchaer Café Esprit. „Das hat sich dann herumgesprochen“, sagt Marcus. Und die Band wurde immer mehr gebucht, zum Beispiel für Firmenevents oder Hochzeiten. Auch beim Stadtfest in Taucha traten die jungen Musiker schon auf oder bei der Dance Night in Markranstädt. „Wenn man das erste Mal vor Hunderten Leuten steht, ist das schon ungewohnt. Aber mit der Zeit wächst man daran und das ist einfach nur toll“, sagt Christin.

Neue Dinge ausprobieren

Bei den Probentagen studieren die Musiker Songs ein und probieren neue Dinge aus. Dabei merkt man, dass die Band ein eingespieltes Team ist. Jeder kann sich auf jeden verlassen. Und Erfolg ist für sie sowieso relativ. Der Spaß am Musikmachen steht im Vordergrund. „Wenn natürlich Rock am Ring anruft und sagt, wir wollen euch, sagen wir nicht nein“, witzelt Marcus. Doch am liebsten treten sie da auf, wo sie dem Publikum noch am nächsten sein können: bei kleineren Events in Nordsachsen und der Leipziger Region. Was aber nicht bedeutet, dass Seven Square Meters keine Ziele verfolgt: Denn neben Coversongs schreiben die Musiker auch eigene Texte und komponieren. Diese Songs aber als CD rausbringen, ist im digitalen Zeitalter out. „Wir denken da an einen Stick, wo unsere Musik drauf ist. Oder auch an Streaming-Dienste. Auf Youtube kann man uns ja schon hören und sehen.“ Ob man den Stick mit den eigenen Songs der Band aber schon dieses Jahr bekommen kann, lassen die Musiker offen. Sie wollen sich nicht unter Druck setzen. Was kommt, das kommt, ist ihr Motto. Und ein bisschen Privatleben hat jeder von ihnen auch noch. Obwohl sie das neben der Musik auch am liebsten zusammen verbringen. Musiker eben, die Familie und echte Freunde gleichermaßen sind.

www.7m2.de

Von Nico Fliegner