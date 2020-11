So kommentiert das Netz das Eilenburger Wasserflaschen-Problem

Eilenburg

Der Beitrag über die in Regalen bei Rewe in Eilenburg zu hoch zu stehenden Wasserflaschen, an die eine 82 Jahre alte pflegebedürftige Seniorin nicht rankommt, ist von über 30 Lesern im sozialen Netzwerk Facebook kommentiert worden. Dabei zeigten die einen Verständnis, andere aber auch nicht. Hier Auszüge.

„Sie tut mir echt leid“

Facebook-Nutzerin Dagmar Vater meint: „Es ist nicht schön, wenn ältere Menschen nicht an die Ware kommen. Uns geht’s manchmal auch schon so, dass wir nicht an die oberen Regale kommen.“

Melanie Kunze schreibt: „Ganz ehrlich? Sie tut mir echt leid, dass sie so angewiesen ist. Ich bin 1,53 Meter und komme auch nicht an meinen Lieblingsgrießbrei im Rewe. Kaufland ist noch schlimmer...Shit happens...Ich steig’ auf die Metallleiste unten. Das kann man der armen Frau natürlich nicht mehr zumuten. Meine Schwester ist 20 Zentimeter größer als ich. Hab’ schon oft erlebt, dass sie angesprochen wurde, ob sie kurz behilflich sein kann. Ich glaube, das wiederum kann man einer Frau in dem Alter zumuten. Jemanden fragen. Irgendwer ist immer irgendwo in der Nähe.“

„Haben wir keine anderen Probleme“

Die Meinungen gehen aber auch in die andere Richtung. So ist Sophia Blum folgender Auffassung: „Wo kommen wir denn hin, wenn wir nach allen Wünschen gehen würden. Dann kommt der nächste an und beschwert sich, dass die Erbsen zu weit unten stehen oder wie?“ Yvonne Brandes sagt: „Ehrlich ... haben wir keine anderen Probleme ... als Wasser im Regal ... dann fragt man höflich ’ne Verkäuferin und die sollte helfen.“

Auf das Problem mit den Wasserflaschen hatte die Tochter der Seniorin, die in Nordrhein-Westfalen lebt, die LVZ aufmerksam gemacht. Rewe kündigte daraufhin an, nach einer Lösung zu suchen.

Von nf