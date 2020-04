So läuft der Alltag im Eilenburger Caritas-Heim

Eilenburg

Für Alexandra und Lisa war es kein Ostern wie sonst. Alexandra (14) wäre zur Oma gefahren, ihre 16-jährige Schwester zu ihrer Mutter. Max (14) hätte seinen Vater besucht. Der Kontakt zur Familie aber ist derzeit nur per Telefon oder Skype möglich. Auch für andere Kinder und Jugendliche der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe der Caritas, für die Ostern im Tierpark oder Ausflüge zu liebgewonnenen Ritualen gehören, mussten diesmal verzichten.

Ostern gab es trotzdem

Situationen wie diese stellen das Erzieherteam vor besondere Herausforderungen. Ostern gab es trotzdem – mit Eier färben, Osternestern oder Süßigkeiten für jeden. Corona hat private wie Dienstpläne für viele Wochen durcheinander gewirbelt. „Unsere vier stationären Gruppen sind alle hier, die Außenwohngruppe in Bad Düben. Von den rund 40 Kindern und Jugendlichen wäre in diesen Tagen etwa ein Viertel zu Hause“, sagt Cindy Witschorkäwitsch, pädagogische Leiterin für den Bereich Hilfe zur Erziehung.

Anders sieht es in den Bereichen der Tagesgruppen und Integrativen Familienhilfe aus. Kinder, die zeitweise da wären, sind zu Hause. Persönliche Kontakte sind auf ein Minimum eingeschränkt, vieles läuft nur über Telefon und Video. Eine schwierige Situation, auch für die Eltern. Auch die Beratungsstelle muss sich auf telefonische Hilfen beschränken. Die eigentlichen Probleme im Familienalltag bleiben, Corona sorgt für neue Ängste – auf Seiten der Familien, aber auch der Betreuer.

Schulalltag sorgt für besondere Herausforderungen

Hinzu kommt, dass der Heim-Alltag, der sich auf das zum Glück großzügige Gelände an der Rödgener Landstraße beschränkt, auf eine anspruchsvolle Probe gestellt wird. Hausaufgaben und Selbststudium statt Unterricht in der Schule. „In den Gruppen sind acht bis zehn Kinder aller Altersstufen und Schulformen.“ Darauf mussten sich alle erstmal einstellen. Die Erzieher der Tagesgruppen unterstützen bei den Hausaufgaben. In den Ferien gibt es Bastel- und Spielangebote.

Beim Einkauf ist manche Rechtfertigung nötig

Die besondere Zeit sorge auch für skurril anmutende Situationen, erzählt Cindy Witschorkäwitsch. Als die Dübener Wohngruppe, die vor dem Haus nur einen kleinen Garten hat, zum Bobritzer Wehr fuhr, fiel einem Spaziergänger die „Massenansammlung“ auf, er informierte die Polizei. „Die war aber verständnisvoll.“ Auch bei Einkäufen ist manche Erklärung nötig. „Wenn der Erzieher für acht bis zehn Leute einkauft, reicht nun mal nicht eine Packung Milch.“

