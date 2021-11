Eilenburg

Draußen dran steht, was innen drin ist – in großen Lettern prangt seit Kurzem der Schriftzug Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ an dem Gebäude in Eilenburgs Clara-Zetkin-Straße, das seit vielen Jahren Sitz der Musikschule ist. Möglich gemacht hat das der Förderverein, und Maja Gerth freut sich, dass nun von weitem gut sichtbar ist, was sich hinter der Fassade des Zweigeschossers verbirgt.

Schuljahr hat gut Fahrt aufgenommen

Im Herbst 2020 hat die gebürtige Eilenburgerin, die mit ihrer Familie in Leipzig lebt, die Leitung von Gabriele Hammermann übernommen. Corona hat wie überall den Schulalltag, der keiner mehr war, über Monate bestimmt. Schließzeiten, Video-Unterricht, Maskenpflicht – das 19-köpfige Lehrer-Team und die rund 380 Schüler haben das Beste daraus gemacht und tun es immer noch. Das neue Schuljahr, so schätzt die 50-Jährige ein, hat gut Fahrt aufgenommen. Es habe zahlreiche Neuanmeldungen gegeben und die seien weiter jederzeit möglich. 16 verschiedene Musikinstrumente können erlernt werden. Gitarre und Klavier rangieren in der Beliebtheitsskala ganz oben, da kann es zu Wartezeiten für Kurse kommen.

Streicherensemble und Musikschulband sind neu

Mit dem Streicherensemble und der Musikschulband gibt es zwei neue Projekte, die Schülern das gemeinsame Musizieren und gemeinsame Auftritte ermöglichen. Bewährtes wie der Spatzenkurs für Eineinhalb- bis Dreijährige gemeinsam mit Eltern oder Großeltern und die musikalische Früherziehung für Kinder ab drei Jahre bis zum Schuleintritt wird ebenso weitergeführt wie die Streicher- und Gitarrenprojekte an Schulen.

Heinrich-Schütz-Ecke ist eingerichtet

Auch im Haus hat sich während der Corona-Zwangspause einiges getan. „Wir haben in Eigeninitiative den Saal gemalert und eine Heinrich-Schütz-Ecke eingerichtet.“ Mit vielen Infos zum Komponisten der ersten deutschsprachigen Oper, der zugleich Namensgeber der Musikschule Nordsachsen ist. Aus gutem Grund, denn am 13. April 1627 wurde das Werk „Dafne“ auf Schloss Hartenfels in Torgau uraufgeführt.

Adventskonzert im Dezember

Jetzt hoffen Schüler und Lehrer auf Mittwoch, den 15. Dezember, 18 Uhr. Dann findet im Haus Rinckart am Dr.-Külz-Ring das Adventskonzert statt. Es gilt die 2G-Regel. Anmeldungen sind erforderlich unter der Nummer 03421 7587283 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an die Adresse eilenburg@heinrichschuetz.de.

Von Kathrin Kabelitz