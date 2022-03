Eilenburg/Bad Düben/Laußig

Einige Corona-Teststationen haben in diesen Tagen ihre Zeiten angepasst. Tests sind auch weiterhin in den Apotheken möglich, meist nach vorheriger Terminabsprache.

Eilenburg

In anderen Teststellen der Region sind keine Terminabsprachen notwendig. Die Corona-Teststation in Eilenburg-Ost in der Wurzener Straße 6 hat ab dieser Woche neue Öffnungszeiten. Künftig testen kann man sich montags bis donnerstags 8.30 Uhr bis 17 Uhr, freitags 8.30 Uhr bis 16 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 12 Uhr.

Auf mehrheitlichen Wunsch sowie mit Blick auf die Testzahlen hat die Teststation im Bürgerhaus Eilenburg jetzt freitags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Seit Monatsbeginn gelten folgende Zeiten: Montag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 11 Uhr. Weiterhin werden vor Ort lediglich qualifizierte Antigen-Schnelltests angeboten.

Bad Düben

Im Heide Spa Bad Düben sind Tests sonnabends und sonntags von 9 bis 10 Uhr möglich. In der Markt-Apotheke sind die Testzeiten bis 19. März montags 17 bis 18, mittwochs 7 bis 8 und 17 bis 18 Uhr sowie donnerstags 17 bis 18 Uhr. Ab 20. März erfolgen Tests nach Vereinbarung.

Laußig

In Laußig bietet Autopartner Richter in der Dübener Straße 9b Tests zu folgenden Zeiten an: montags bis donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 14 bis 17 Uhr, sonntags 16.30 bis 17.30 Uhr. Tests sind auch möglich im Testzentrum Axel und Martin Herbst GbR, Torgauer Landstraße 53. Ab sofort gelten dort diese Zeiten: montags bis donnerstags 15 bis 18, freitags 15 bis 16.30 Uhr, sonnabends und sonntags 10 bis 12 Uhr.

Der letzte Test wird jeweils 15 Minuten vor Schließung des Testzentrums durchgeführt. Der Personalausweis ist mitzubringen. Weitere Corona-Teststationen: www.coronavirus.sachsen.de/coronatests-in-sachsen-9448.html.

Von ka