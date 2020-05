So originell wirbt Eilenburg für Abstand in Corona-Zeiten

Eilenburg

Die Stadtverwaltung in Eilenburg weist mit originellen Hinweiszetteln auf die Nutzung von Spielplätzen hin. Maskottchen Heinz Elmann erklärt darauf auf liebenswerte Weise, welche Regeln in Zeiten der Corona-Pandemie möglichst eingehalten werden sollen.

Heinz Elmann trägt Maske

Demnach ist Heinz Elmann mit einem Fieberthermometer abgebildet, denn bei Erkältungssymptomen sollte ein Spielplatz nicht betreten werden. Außerdem weist er darauf hin, dass nach wie vor ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu Personen außerhalb des eigenen Hausstandes einzuhalten ist. Elmann, abgebildet mit Maske, empfiehlt zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung. „Für Kinder ist das schwierig, aber vielleicht lässt es sich spielerisch einrichten“, heißt es auf dem Hinweisblatt.

Dank an die Eltern

Die Stadtverwaltung gibt außerdem an, dass die Situation wegen der Corona-Pandemie nach wie vor „schwierig“ sei und allen, besonders den Kindern, viel abverlange. Es werde deshalb um Verständnis gebeten. Gleichzeitig dankt die Verwaltung allen Eltern für deren Mitwirkung zur Einhaltung der Regeln.

Das Maskottchen von Eilenburg: Heinz Elmann. Quelle: Wolfgang Sens

Die Spielplätze in Sachsen dürfen seit einigen Tagen wieder genutzt werden. Sie waren wegen der andauernden Pandemie und erhöhter Ansteckungsgefahr für mehrere Wochen gesperrt worden. Das Maskottchen Heinz Elmann, entstanden in Anlehnung an die Heinzelmännchen-Sage in Eilenburg, gibt es seit 2015. Seither tritt er zu bestimmten Anlässen in Erscheinung und fungiert als Eilenburg-Botschafter.

