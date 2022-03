Eilenburg

Die kleinen Zicklein sind erst wenige Wochen alt, haben aber schon herausgefunden, wie sie mit ihren Schnauzen den Verschluss des Gatters öffnen können. Jetzt traben sie zwischen begeisterten Kindern und leicht besorgten Eltern über den geschwungenen Weg an der Außenseite ihres Geheges und schwanken zwischen neugieriger Annäherung und erschrockener Flucht. „Ihr dürft doch gar nicht raus“, ruft eine Frau und versucht etwas hilflos nun auch die erwachsenen Tiere am Ausbrechen zu hindern, indem sie das Törchen zudrückt.

Der Kampf Mensch gegen Ziege entscheidet sich schnell. Die Ziege gewinnt. „Machen Sie sich keine Mühe“, ruft eine andere Frau. Sie ist offensichtlich nicht zum ersten Mal hier, denn statt zwischen den Gehegen hin und her zu wandern, hat sie ein Buch mitgebracht, von dem sie jetzt kurz aufsieht. „Die sind in fünf Minuten sowieso wieder draußen.“

Zur Galerie Sie sind jung, sie sind wild. Die kleinen Ziegen sind erst wenige Wochen alt – und haben den Eilenburger Tierpark doch schon fest im Griff.

Draußen, sprich: außerhalb der ihnen zugedachten Pferche, sind an diesem Märztag einige der Bewohner des Eilenburger Tierparks unterwegs. In der Sonne, nahe des Alpakageheges, kuscheln faul zwei Kaninchen. Ein Pfau schlägt zwar kein Rad, dafür aber eine Schneise zwischen die Besucher, die ehrfürchtig vor ihm zurückweichen.

Frühling belebt den Eilenburger Tierpark

„Es kommt oft vor, dass die Leute ganz aufgeregt zu uns kommen und von ausgebüxten Tieren berichten.“ Tierparkleiter Stefan Teuber, der in Begleitung von Tierpflegerin Carolin Otto durch die Anlage führt, grinst und blickt gut gelaunt auf das Gewusel. „Aber wir kennen unsere Pappenheimer. Spätestens wenn es Futter gibt, sind sie alle wieder da.“

Frühling im Eilenburger Tierpark. Stefan Teuber und Carolin Otto posieren mit Alpakas. Quelle: Hanna Gerwig

Teuber hat allen Grund für seine Zufriedenheit. Das schöne Wetter spielt ihm und dem Tierparkverein in die Karten, das Jahr lässt sich gut an. „Es ist einfach umwerfend, wie viel an den Wochenenden los ist. Voller geht es ja kaum.“ Kein Wunder, denn zur Zeit haben die Gäste viel zu sehen.

Denn auch die Tiere, die brav in ihren Gehegen verbleiben, hat das milde Wetter zumindest auf die Außenflächen getrieben. Es lässt sich nicht leugnen – der Frühling ist da und mit ihm explodiert das Leben im Eilenburger Tierpark. Die Bienen schwirren bereits wieder fleißig um ihren Stock, die Hutaffen tollen überdreht auf ihren Bäumen herum und in der Voliere turteln die Sittiche. Turteln, gutes Stichwort. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Fleißiges Treiben am Bienenstock Quelle: Hanna Gerwig

Auf Zicklein folgen Ferkel – und Alpakafohlen?

„Die Ziegen eröffnen das Jahr gewissermaßen, die springen hier ja auch schon draußen rum“, sagt Teuber. Als nächstes seien die Schweine dran. Etwa acht Wochen nach ihrer Geburt sind die Ferkel soweit, dass sie auch zu den Besuchern dürfen. Das käme nicht nur bei den Kindern gut an, auch Erwachsene seien verzückt von den kleinen Rüsselnasen. „Die werden richtig zahm, wie Hunde, wie Katzen. Das ist vielleicht ein Geheimtipp, den Sie geben können. Streichelschweine hat nicht jeder.“ Kurz vor Ostern gebe es dann wieder Wachtel- und Hühnerküken, noch klein genug, um auf einen Handteller zu passen.

Zur Galerie Die milden Temperaturen versetzen auch die Tiere auf dem Gelände des Tierparks in Frühlingslaune. Während die einen das Gelände unsicher machen, dösen andere lieber vor sich hin.

Aber auch bei den größeren Tieren sind Parkleiter und Tierpflegerin guter Hoffnung. „Wir erwarten, dass es bei den Alpakas geklappt hat“, verrät Otto eine kleine Sensation. Da die beiden Stuten aber eine sehr lange Tragezeit haben, sei es erst im Spätsommer soweit. Hoffnung gebe es auch bei den Eseln und den Ponys. „Das sind alles Vermutungen. Aber wir sind sehr optimistisch.“ Auch die Tropentiere – ganz vorn Lisztaffen und Tamarine – seien bereits auf Kuschelkurs.

Frühlingsgefühle auch im Eilenburger Tropicana

Auch ohne den Nachwuchs ist das Tropicana schon einen Besuch wert. Denn hier wartet – neben übermütigen Goldkopflöwenäffchen – Torben, die Krontaube. Regelmäßigen Tierparkbesuchern ist Torben gut bekannt, denn er gibt im Tropenhaus sozusagen den Türsteher. Mit seinen roten Augen, dem blaugrauen Kopf und der Federkrone sieht er prächtig aus – und buhlt dementsprechend um die alleinige Aufmerksamkeit der Gäste.

Christin Otto gestattet er kaum, einen Fuß zu heben, um die halbkugelförmigen Nester zu zeigen, die die Straußenwachteln angelegt und mit viel Laub bestückt haben. Im Inneren schimmern die ersten Eier. „Auch wenn wir es im Tropenhaus nicht so spüren – die Tiere wissen instinktiv, dass Frühling ist.“

Torben, die Straußenwachteln – und ihr Gelege im Tropenhaus. Quelle: Hanna Gerwig

Besucherrekord 2022? Es sieht gut aus

Wie viele Besucher die erneute Öffnung des Tropicana nach der Lockerung der Corona-Regeln beschert, kann Teuber nicht genau sagen – denn die Zahlen werden für den Park als Ganzes erhoben. 2019 brachte es der Tierpark auf 86 000 Besucher. „Aber selbst im vergangenen Jahr, wo es viele Einschnitte gab, waren es 84 000“, sagt Teuber, der darauf hofft, in diesem Jahr die 100 000-Marke knacken zu können.

Immerhin würden die Menschen sich bei Unternehmungen zunehmend auch in der Region orientieren – und von Leipzig aus ist der Tierpark innerhalb von 30 Minuten zu erreichen. Doch Teuber und Otto sind positiv gestimmt. „Ich bin mir fast sicher, dass wir gut in den Sommer kommen. Und dass es ein richtig gutes Tierparkjahr werden wird.“

Hilfe für Ukrainische Zoos

Bei all der guten Laune kommt aber auch der Tierparkverein nicht umhin, auf den Krieg in der Ukraine und die verzweifelte Lage vieler Menschen und Tiere zu reagieren. So geht das Geld aus dem Spendentrichter über die Deutsche Tierpark-Gesellschaft an die Ukrainische Assoziation Zoos und Aquarien. Für geflüchtete Menschen ist derweil der Eintritt im Park kostenlos. „Es ist natürlich nur eine kleine Ablenkung, da darf man sich nichts vormachen. Aber wir wollen zumindest unsere Bereitschaft zeigen, zu helfen“, so Teuber.

Von Hanna Gerwig