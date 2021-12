So sieht Eilenburger Taxiunternehmer Umstellung auf E-Autos

Eilenburg

Die Zukunft nähert sich lautlos, fast geräuschlos parkt der kleine Volkswagen auf dem Firmengelände ein. Rico Zschinzsch vermutet, dass Elektroautos wie dieses auch bei ihm die alten Verbrenner ablösen werden. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es passende Modelle gibt und längere Wege elektrisch zurückgelegt werden können. Daran fehle es noch, sagt der 34-jährige Taxiunternehmer aus Eilenburg. „Da ist es einfach noch nicht so weit.“ Trotzdem hat er seinen Fuhrpark um den rein elektrisch angetriebenen Kleinwagen erweitert. Von den 30 Autos, die für das Taxiunternehmen unterwegs sind, ist er der erste und einzige.

Elektroauto bewährt sich auf Kurzstrecken

„Eigentlich waren wir lange dagegen. Wir haben dann einfach mal eine Probefahrt gemacht“, sagt er. Vom Fahrgefühl sagte das Elektroauto zu, auch wenn Zschinzsch klar war, dass die Leistung für seinen Fahrbetrieb nur eingeschränkt reichen würde. Ein Volkswagen ID.3, wie ausprobiert, wurde kurzerhand gekauft, weil, wie Rico Zschinzsch sagt: „Wir uns eh irgendwann damit auseinandersetzen müssen – wir kommen ja nicht drum herum.“ Für den Normalbetrieb reicht es zwar noch nicht, aber kurze Strecken fürs Büro lassen sich damit erledigen. Außerdem werden Schulkinder mit ihm befördert.

„Wir fahren damit kleine Runden, weil es oftmals noch gar nicht anders machbar ist“, beschreibt Zschinzsch. Das liege schlicht an den Reichweiten, die mit einer Ladung gefahren werden könnten. Im Schnitt kommen da etwa 300 Kilometer zustande. Zu wenig für das ganze Team des Taxiunternehmens, die meist mehr Kilometer am Tag zurücklegen. Circa 400, es könnten aber auch einmal um die 500 Kilometer sein. „Und das schafft er nicht.“

Ladekapazitäten und Reichweite noch sehr begrenzt

Die Kundschaft bei einer längeren Strecke zu vertrösten, um zwischendurch erst einmal aufzuladen, gehe ja nicht. Minimum, je nach Kapazität der Ladesäule, dauere das Aufladen im Moment noch eine Stunde, bis wieder losgefahren werden könne. „Es gibt natürlich auch Ladesäulen, die bringen 70 bis 80 kW (Kilowatt), aber hier im Umkreis nicht.“ Die müsste man suchen, um das Fahrzeug binnen 30 Minuten vollzuladen. „Aber für uns macht es wenig Sinn, wegen einer Ladung nach Leipzig zu fahren.“

Von Hybridantrieben, bei dem dann ein Verbrennungsmotor überbrücken kann, halte er nichts. Nichts Halbes und nichts Ganzes seien die: „Da hat man von beiden Anrieben etwas im Fahrzeug: Noch mehr Technik, die kaputt gehen kann“, bedeute das. Wie bei jedem anderen Taxi- oder Fuhrunternehmen müssten die Fahrzeuge laufen, der Verschleiß sich in Grenzen halten. Knackpunkt, was derzeit einen großflächigen Einsatz verhindere, sei allerdings die begrenzte Reichweite, sonst würde er auch überlegen, eigene Ladesäulen auf dem Betriebsgelände zu setzen, um die Autos über Nacht zu laden. Das lohne erst, wenn 500 bis 600 Kilometer möglich seien.

Auftragsfahrten ersetzen in Eilenburg fehlende Laufkundschaft

Zwei weitere Gründe gegen die Technik seien derzeit noch, dass die Fahrzeugpalette sehr klein sei und zum anderen der Markt in Eilenburg, in dem sich von klassischen Taxifahrten und Laufkundschaft nicht leben lasse: Wenn die noch ein Prozent vom Fahrgeschäft ausmachten, sei es viel. Anders als in Großstädten wie Leipzig, wo die Taxibranche durch Corona den Wegfall von Veranstaltungen am Abend beklagt, gibt es diese Gastaufkommen in einer Kleinstadt wie Eilenburg gar nicht erst, beschreibt er.

„Ab 20 Uhr werden hier die Bordsteinkanten hochgeklappt. Da ist nichts.“ Von seinen 50 Fahrerinnen und Fahrern sei am Wochenende nur ein Taxi unterwegs. Nur sonnabends, weil es da am Morgen auch Krankenfahrten gebe, abends bestenfalls eine Person. „Und wenn die merkt, es ist nichts, macht sie Feierabend nach eigenem Ermessen“, sagt er. Sonntags fahre seit zwei, drei Jahren niemand mehr, weil es einfach nicht lohne. „Wir können nicht jemanden ganztags beschäftigen für 20 Euro Umsatz.“

„Die Autos, die wir benötigen, gibt es noch nicht als Elektrofahrzeuge am Markt. Für uns sind Sitzplätze Geld, so wie es beim Lkw die Paletten sind, die drauf passen.“ Das sind bei Zschinzsch sechs Sitzplätze plus dem der Fahrenden im Kompaktvan. Die gebe es als Elektrowagen noch gar nicht, brauche er aber für die Schulkinder- und Behindertentransporte sowie Kranken- und Firmenfahrten, von denen er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem leben.

Von Manuel Niemann