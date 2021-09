So verlief das erste Wahlforum in Nordsachsen

Eilenburg

130 Gäste hätten laut Hygienekonzept kommen können, letztlich checkten per Corona-App rund 100 Interessierte ein, als die Landeszentrale für politische Bildung und die LVZ am Donnerstag zum Wahlforum ins Eilenburger Bürgerhaus einluden. Die Wahl hatten zunächst die Gäste, die per Klebepunkte an Tafeln ihre drei Themen-Favoriten wählten. Letztlich entschied sich die Mehrheit für „Innenpolitik, Demokratie und Integration“, „Wirtschaft und Steuern“ sowie „Klima, Umwelt und Landwirtschaft“. Trotz teils lebhafter Debatten gelang es den Moderatoren Friedemann Brause von der Landeszentrale und LVZ-Redakteur Nico Fliegner, in rund zwei Stunden alle drei Themenfelder anzusprechen.

Zwei Wahlforen in Nordsachsen Die spannende Wahl am 26. September zum 20. Deutschen Bundestag sorgt auch in Sachsen für großes Interesse. Im Freistaat richtet sich der Fokus vor allem auf die 16 Wahlkreise. Um sich von den jeweiligen Direktkandidaten und Direktkandidatinnen einen Live-Eindruck zu verschaffen, veranstaltet die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) in den kommenden Wochen je zwei Wahlforen in jedem sächsischen Wahlkreis. Start war am Montag in Annaberg (Wahlkreis Erzgebirge 1) und in der Dresdner Messe (Dresden 1). Das zweite Wahlforum im Landkreis Nordsachsen findet am 20. September, 19 Uhr im Kulturhaus Torgau, Rosa-Luxemburg-Platz 16, statt. Auch dort präsentieren sich mit Dr. Christiane Schenderlein (CDU) aus Taucha, Rüdiger Kleinke (SPD) aus Delitzsch, René Bochmann (AfD) aus Bad Düben, Martin Richter (FDP) aus Leipzig, Philipp Rubach (Die Linke) aus Leipzig und Denis Korn (Bündnis 90/Die Grünen) aus Oschatz die Bewerber der sechs im Bundestag vertretenen Parteien. Für Besucher gelten die 3G-Regeln, das heißt, dass Genesene, Geimpfte und Getestete Zutritt haben. Insgesamt treten im Wahlkreis 151 Leipzig-Nordsachsen, 12 Direktkandidaten an. Die weiteren Bewerber sind Karsten Gutjahr (Die Partei) aus Taucha, Chris Daiser (Freie Wähler) aus Eilenburg, Uta Strenger (ÖDP) aus Trossin, Doreen Klinger (die Basis) aus Eilenburg, Sven Asmus (ASMUSfddB) aus Naundorf, Sandro Oschkinat (Aufrechter Demokrat) aus Mockrehna. Mit den zwölf Direktkandidaten treten diesmal doppelt so viele an wie noch im Jahr 2017. Damals schickten die Parteien CDU, SPD; Die Linke, AfD, Grüne und FDP Direktkandidaten ins Rennen. Jede Wählerin und jeder Wähler besitzt zwei Stimmen, eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird im Wahlkreis ein Abgeordneter direkt in den Bundestag gewählt (Direktkandidat). Gewählt ist derjenige Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Mit der Zweitstimme entscheidet sich der Wähler für eine bestimmte Partei (Landesliste).

Innenpolitik und Demokratie

Platz 1 und dominierendes Thema – der Komplex Innenpolitik, Demokratie, innere Sicherheit und Integration. Mit der Frage „Ist die Demokratie in Gefahr?“ entfachten die Moderatoren einen ersten Austausch von Argumenten. Im Fokus zunächst die AfD. Diese propagiere Sachlichkeit, spreche aber öffentlich von Volksverhetzung, gebrauche Begriffe wie Schmarotzertum, so Christiane Schenderlein (CDU). AfD-Politiker René Bochmann wies das zurück, bemühte als ein Gegenbeispiel das Veto zur Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Heidebahn-Strecke von Parteien, die noch vor einem Jahr dafür waren. Linken-Kandidat Rubach warnte, „dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in eine rechtsautoritäre Richtung abdriften“. Die CDU müsse ihren Beitrag leisten, dass Demokratie gefördert werde: „Ich habe kein Verständnis, dass Demokratieprojekten Geld entzogen wird.“

Moderator Nico Fliegner konfrontierte Rüdiger Kleinke mit dem Satz und der Frage: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf – können Sie das unterstreichen?“ Ja, so der SPD-Mann. „Demokratie muss immer verteidigt werden. Wir dürfen nicht alles schwarz malen. Wir haben eine starke Demokratie. Wir müssen Meinung sagen und aushalten, wenn jemand anderer Meinung ist.“ Denis Korn (Grüne) machte es kurz: „Ich bin angetreten, um Demokratie zu verteidigen.“ Ist die Demokratie in Gefahr? Jein, sagt Martin Richter (FDP). Mit Entscheidungen der Ministerpräsidenten-Konferenz in der Corona-Pandemie sei eine Entmündigung des Parlaments zu beobachten. Zudem nehme die Öffentlichkeit wahr, dass Ordnungswidrigkeiten wie Straftaten behandelt würden. Deshalb könne er die Frage verstehen. „Das Interesse an Politik nimmt zu, mit Pro und Contra. Nur wenn wir unterschiedliche Meinungen zulassen und uns zuhören, kann sich Demokratie immer wieder neu bewähren.“ Zur Demokratie zähle auch, seine Meinung auf Demos kundzutun, beispielsweise zu Corona, betonte René Bochmann. Unter Einhaltung aller Regeln, hielt Schenderlein dagegen, die als gelebte Demokratie das Wirken der Vereine in Nordsachsen hervorhob.

Demokratie heißt Wählen – und das mit 16? Philipp Rubach (Linke) ist dafür. Dass in Torgau ein Jugendforum am Veto des Stadtrates scheitert, sei inakzeptabel. Die Rahmenbedingungen müssten so sein, dass, wer mitmachen wolle, dies tun kann. Für Denis Korn (Grüne) ist klar: Mit 16. Eine Bundestagslegislatur dauere vier Jahre, was dieser jetzt beschließe, beträfe diese Altersgruppe bald. Rüdiger Kleinke (SPD) hielt dagegen: 18. Ähnlich wie Rubach plädiere er dafür, dass politische Bildung an Schulen verbessert werde: „Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Politik von Schulen fernhalten.“ Dass es gute Wege wie Foren, Fahrten und Gesprächsrunden gibt, brachte Christiane Schenderlein (CDU) ein: „Da sehen Schulen, wie Politik funktioniert.“ Martin Richter (FDP) warb: „Machen wir doch eine kreative, begeisterungsfähige Politik, bei der alle zuhören.“ Dazu zähle, nachzufragen, Themen in Berlin einzubringen: „Wenn wir scheitern, müssen wir das erklären.“ Für AfD-Mann Bochmann zeige die Jugend, dass sie mitgestalten wolle. „Bei uns kann man den Prozess der Willensbildung lernen und ab 18 aktiv mitwirken.“ Er sprach sich für das Schweizer Modell der Volksabstimmung aus, das Bürgern ein breites Mitspracherecht zuspreche. Beim Einwurf von Barbara Scheller aus Liptitz, ob er wirklich bei allen Entscheidungen das Volk fragen wolle, ruderte er leicht zurück. Die Frage, „wie viele Leute aus Afghanistan aufgenommen werden“, aber sei ein Anlass. Nach rund einer Stunde war das erste Themenfeld beackert. Kritik der Gäste, wonach der Punkt Integration fehle, begegnete Moderator Brause im Sinne der Demokratie und ließ das Publikum abstimmen – die Mehrheit war dagegen.

Wirtschaft, Finanzen, Steuern

Wie kann die Wirtschaft vor Ort gestärkt werden? Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, mehr Förderung, diese Punkte fanden sich wieder, die ebenso wichtig seien wie die Stärkung von Forschung und die erstklassige technische Ausstattung von Schulen. In Richtung Bund sandte FDP-Politiker Richter die Erwartung, die Wirtschaft von Fesseln zu befreien. Es gäbe zig Regeln, die Firmen hindern, zu investieren. „Wir könnten Gewerbesteuern senken, das hilft den Firmen, aber nicht den Kommunen“, machte Rüdiger Kleinke auf ein Dilemma aufmerksam. Heißt für ihn: „Wir brauchen mehr Fördermittel.“

Klima und Umwelt

Dominierende Themen: Kohleausstieg – soll bis 2038 erfolgen – und Windkraftanlagen. „Wir müssen so schnell wie möglich von den fossilen Energieträgern weg und deutlich die erneuerbaren Energien ausbauen“, sagt Denis Korn von den Grünen. „Ausstieg ja, dabei aber die Leute nicht vergessen“, unterstreicht Philipp Rubach, dessen Partei einen entsprechenden Rettungsschirm anstrebt. Der politische Beschluss stehe und sei auch wichtig, um der Politik Planungssicherheit, aber auch Zeit für Forschung zu geben, so Martin Richter.

Und das Thema Windkraft? „Dort, wo es Sinn macht, könnten Windräder mit Abstand zu den Orten gebaut werden. Wichtig ist, dass die Profite in der Region bleiben und nicht an irgendwelche Investoren gehen“, sagt Denis Korn. Die Bereitschaft, Windkraftanlagen in der Nachbarschaft zu haben, wachse. Es komme darauf an, wie die Bürgermeister das Ganze gestalten, die Gewinne müssten vor Ort bleiben, macht Rüdiger Kleinke seinen Standpunkt klar. Christiane Schenderlein hält es für notwendig, „dass wir Erdgas haben, dass es Nord Stream 2 gibt, um Grundsicherheit herzustellen.“ Es sei aber auch so, dass Windanlagen deshalb oft nicht gebaut würden, weil Bürgerbewegungen dagegen vorgehen. Für Zündstoff hatte René Bochmann gesorgt, der sich als einziger dafür ausgesprochen hatte, dass Deutschland mehr Atomkraftwerke brauche. Der AfD-Mann verteidigte dies mit Blick auf den Strukturwandel und die Schließung von Braunkohle-Kraftwerken in der Lausitz: „Könnte man nicht jetzt schon beginnen, dass wir 2038 ein Kernkraftwerk haben, was sofort ans Netz gehen kann?“ Rüdiger Kleinke konterte in Richtung Bochmann: „Wissen die AfD-Wähler in der Lausitz von Ihren Plänen, vor ihrer Nase ein Atomkraftwerk zu bauen?“

Nach reichlich zwei Stunden war Schluss. Am 20. September treffen die Sechs wieder aufeinander.

Von Kathrin Kabelitz