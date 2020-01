Warum ist Blut ein besonderer Lebenssaft? Was ist bei Vorhoffflimmern zu tun? Was ist die Schaufenster-Krankheit? Wer sich vor solchen Fragen scheut, weil er befürchtet, dass sich Ärzte bei den Antworten im Fach-Chinesisch verlieren, wird in den Kliniken Eilenburg und Delitzsch eines besseren belehrt.