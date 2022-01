So will Eilenburg 2022 mehr Touristen in die Stadt locken

Eilenburg

Wie können Eilenburg und Umgebung attraktiver für Besucher werden? Im Rathaus gibt es dazu Überlegungen, die nun umgesetzt werden sollen. Dazu gehört unter anderem, den 2012 eröffneten Radrundkurs Eilenburger Schleife, der vom Mulderadweg als einzigem Radfernweg im westlichen Sachsen zu historischen Stätten und Sehenswürdigkeiten führt, künftig digital unter eilenburg.gim.guide erlebbar zu machen.

Neue Beschilderung für Eilenburgs Schloßberg

Außerdem wird der Schlossberg eine neue Beschilderung erhalten, damit der spontane Besucher sich diesen allein erschließen kann. Wie diese mal aussehen soll, stehe schon fest, so Heike Leihe von der Stadtverwaltung. Informationen darüber hinaus gibt es bei Stadtführungen wie der Heinzelmännchen-Tour und der Entdecker-Tour, die voraussichtlich ab Frühjahr – wenn es die Corona-Regelungen zulassen – über die Touristinformation gebucht werden können.

Eilenburgs Planetenwanderweg wurde im Sommer wieder eröffnet

Dazu gehören auch zwei Projekte, die bereits 2021 umgesetzt wurden. So wurde Mitte des Jahres der Planetenwanderweg neu beschildert und kann mittels „sogenannter progressiver Web-App“ digital erlebt werden. Für Familien mit Kindern dürfte dies ein Highlight sein, denn Stadtmaskottchen Heinz Elmann® führt die Sternengucker informativ über die 2,8 Kilometer lange Strecke von der Pionierbrücke durch die Muldeaue bis Bobritzer Damm. Im Maßstab 1:2,1 Milliarden sind mit jedem Schritt 1,5 Millionen Kilometer im Universum zu erleben. Hingucker sind die Kugeln an den 13 Tafeln, die in 3D-Optik der Planeten gestaltet wurden.

Sachsens erste Lauschtour führt durch Eilenburg

Das zweite Projekt ist die Umsetzung von Sachsens erster Lauschtour in Eilenburg, die es seit Mitte des Jahres gibt. Mittels Lauschtour-App kann sich der Besucher an zwölf Hörpunkten Anekdoten zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten anhören und wird auf diese Weise von der Stele der Via-Regia am Roten Hirsch zum höchstgelegenen Punkt Eilenburgs geführt. Beide Projekte wurden mit Mitteln des Sächsischen Mitmachfonds co-finanziert.

Wegen Corona weniger Besucher in der Touristinformation Eilenburg

In der Tourist-Information konnten 2021 über 200 Besucher begrüßt werden, die sich im persönlichen Gespräch und mittels Flyern und Broschüren über die Erlebbarkeit von Eilenburg und der Region informiert haben. Auf Grund der monatelangen coronabedingten Schließung sind diese Zahlen geringer als in den Jahren vor der Pandemie.

